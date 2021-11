Rubò 5mila euro dai conti di tre condominii: ex dipendente di un amministratore condannato

Deciso a lasciare il posto di lavoro nello studio di amministratore di condominii, un impiegato stabilì anche di dare un ritocco (verso l'alto, ovviamente) alla propria «buonuscita». Esperto di informatica, il dipendente in procinto di essere «ex» attraverso un'app riuscì a manovrare da remoto il computer dell'ufficio, sfruttando i pin dei conti di tre condominii seguiti dallo studio.

Almeno non fu avido. Si «accontentò» infatti di mettere insieme un gruzzolo di 5mila euro, pescando qua e là. Poi, con gli adeguati «taglia e incolla», cercò di far sparire le tracce delle proprie operazioni. Fu come nascondere la polvere sotto il tappeto: dopo un anno, l'amministratore si accorse degli ammanchi e sporse denuncia.

La vicenda, finita in tribunale, si è chiusa con la condanna dell'ex dipendente a 5 mesi (pena sospesa) decisa dal giudice Alessandro Conti, dopo che il pm Lino Vicini ne aveva chiesti 8. L'impiegato sarà inoltre tenuto a risarcire il danno. «Non si esclude la richiesta di un ulteriore e più completo risarcimento in sede civile» ha commentato l'avvocato Paolo Terbonati, legale dell'amministratore costituitosi parte civile nei confronti dell'impiegato infedele.

