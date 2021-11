Travolta da un'auto la volpe amica di tutti

Collecchio - Le volpi, si sa, non danno molta confidenza, almeno a prima vista, ma solo dopo aver conosciuto chi hanno di fronte, sapendo che si possono fidare. E così è successo ad una bella volpe rossa a Talignano che piano piano è diventata amica di alcuni abitanti della frazione divisa tra i comuni di Collecchio e Sala Baganza.

Ha cominciato ad avvicinarsi alle abitazioni e quando ha visto che le persone le erano amiche ha addirittura iniziato a frequentarle, diventando quasi una mascotte per le famiglie che hanno iniziato anche un po’ a viziarla, dandole cibo e riparo. E la volpe ha ricambiato portando i suoi piccoli in visita a chi si è dimostrato generoso con lei. Ma adesso, “Ruby”, come era stato chiamato l'animale non c’è più: la volpe è stata travolta da un’auto in transito lungo strada Talignano.

«Ci siamo rimasti male – spiega una donna che si era presa cura di lei – eravamo diventati “amici” e adesso sentiamo la sua mancanza». Alla voce della donna si uniscono quelle di altri abitanti della frazione, alle porte dei boschi di Carrega, e solcata dal torrente Scodogna. E vanno oltre. «E’ un peccato ed un pericolo che i mezzi transitino ad alta velocità lungo strada Talignano. La strada è stretta e di notte è al buio. Il rischio è quello di investire animali selvatici qui molto comuni come ricci, volpi ma anche caprioli e cinghiali. E’ per questo che facciamo un appello ai Comuni interessati perché si trovi una soluzione condivisa ad una situazione che, nel tempo, è diventata incresciosa».

«I suggerimenti - è stato aggiunto - possono essere tanti, ma va detto che oltre al limite di velocità occorrerebbero strumenti che inducano chi è in transito a rallentare, come i dossi. Siamo aperti a proposte e ci piacerebbe essere interpellati per condividere queste nostre riflessioni con le prposte delle amministrazioni».

G.C.Z.