E' morto il «galletto» Claudio Valenti, storico gestore del rifugio Mariotti

Corniglio L'alta Val Parma ha perso uno dei suoi pilastri portanti. Se n'è andato a 74 anni Claudio Valenti, conosciuto da tutti con il soprannome di «Galletto», storico gestore della seggiovia Lagdei-Lago Santo e del rifugio del Cai affacciato sull'omonimo lago.

Per 22 anni ha dato il benvenuto agli escursionisti che si apprestavano a salire sulla seggiovia monoposto e per 18 anni ha accolto col sorriso i camminatori in cerca di ristoro al Rifugio Cai Mariotti. Grande appassionato di montagna, il crinale appenninico non aveva segreti per lui, che tanto amava percorrerne i sentieri e solcarne i pendii innevati con gli sci ai piedi.

Nato a Corniglio nel 1947, fino al 2000 ha portato avanti l'attività del padre Giuseppe, il salumificio Valenti di Beduzzo, frazione cornigliese dove viveva. All'inizio del nuovo millennio ha deciso di voltare pagina, ed insieme alla moglie Renata – con la quale ha condiviso 49 anni di cammino – ha preso in gestione il Rifugio Cai Mariotti e la seggiovia di Lagdei. Ed è lì, sulle pendici delle montagne che tanto amava, che ha trovato la sua dimensione, a stretto contatto con la natura. Per 18 anni ha gestito il Rifugio e per 22 la seggiovia. Tanti anni, tanto che viene quasi spontaneo associare il suo volto a quei luoghi, la sua risata allegra al silenzio del bosco, il suo sguardo vivace alla natura incontaminata che amava osservare.

Due anni fa ha deciso di ritirarsi, di lasciare la gestione della seggiovia, ma non certo la sua montagna, che non ha mai smesso di frequentare. Il «Galletto», soprannome con cui tutti lo conoscevano, era però «da bosco e da riviera»: amava la montagna, che era il suo punto fermo e il suo porto sicuro, ma anche il mare e nel suo curriculum di sportivo non mancava la patente nautica per la barca a vela.

Uomo dalle tante passioni, da quando aveva deciso di godersi la pensione si era dedicato alla lettura e al suo orto, e naturalmente anche ai suoi adorati cinque nipoti, il più bel regalo che i figli Luca e Federica potessero fargli. Era un nonno affettuoso e amorevole, ma anche un amico sincero per le tante persone che gli hanno voluto bene e che in questi giorni non hanno fatto mancare la loro testimonianza di affetto

Beatrice Minozzi