Il Tardini cambierà nome

Il Tardini, dopo la demolizione e la ricostruzione, cambierà nome e prenderà quello di uno sponsor. L'annuncio è stato fatto ieri durante l'ennesima (la terza ndr) riunione di tre commissioni comunali sul tema del progetto del nuovo stadio.

Il piano finanziario

Il cambio di nome dell'impianto fa parte a pieno titolo del cosiddetto Pef (Piano economico finanziario) presentato dal Parma calcio assieme al progetto preliminare e che verrà affinato nella seconda fase che porterà al progetto definitivo. A chiedere quali saranno i ricavi su cui si baserà la sostenibilità del “nuovo” Tardini (il cui costo previsto, va ricordato, è di 93,7 milioni di euro) è stata la consigliera del Pd Daria Jacopozzi. Le hanno risposto Valerio Casagrande e Stefano Perrone, rispettivamente direttore finanziario e operativo del Parma calcio. «La sostenibilità deriverà dai ricavi degli affitti degli spazi commerciali, dalla gestione del parcheggio sotterraneo che avrà 150 posti e dal “naming right” (a fianco la spiegazione del significato ndr) sullo stadio, sull'esempio di quanto avvenuto per l'Allianz Stadium di Torino o il Mapei Stadium di Reggio Emilia».

Partite di calcio e eventi

Chiarimenti sono arrivati, su sollecitazioni di Roberti (Misto) e Campanini (Pd) anche sull'utilizzo dell'impianto. «Oltre che per le partite del Parma calcio sarà destinato - ha spiegato Perrone - anche ad ospitare alcune partite delle Nazionali o di competizioni Uefa e, quando non sarà in corso il campionato, anche eventi musicali, con una capienza massima prevista di 15mila posti, mentre lo stadio ne avrà 23/24mila, con un confort ottimale per gli spettatori».

«Via da Parma 18 mesi»

Su richiesta di Cristian Salzano (Effetto Parma) è stato poi chiarito che «la durata prevista del cantiere è di 18 mesi senza la necessità di effettuare dei turni di lavoro notturni e riducendo al minimo i disagi per i residenti della zona». Quanto al Parma calcio «la squadra dovrà disputare lontano dalla città un intero campionato e due porzioni di quello precedente e successivo». Un lungo “esilio”, dunque, quello che si prospetta prima di tornare nella nuova casa, anche se non è stato anticipato nulla sul possibile impianto scelto (le voci parlano di Bergamo, Piacenza o Cesena ndr). Dopo tre ore e mezza, la chiusura del dibattito con rinvio a un'ulteriore commissione e, forse, a un'assemblea pubblica prima del passaggio in consiglio comunale.

Gian Luca Zurlini