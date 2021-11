Impennata di contagi tra i bambini per virus respiratori e parainfluenzali

I virus che circolavano prima del Covid stanno riconquistando il terreno perduto. Nelle ultime settimane sul nostro territorio si assiste a una vera e propria impennata dei casi di infezioni respiratorie, sindromi parainfluenzali, bronchioliti, broncospasmi e altre patologie stagionali.

La ragione principale è legata al ritorno, seppur parziale, a una vita comunitaria simile a quella dell'epoca pre Covid. Non solo. Nell'ultimo anno e mezzo la circolazione dei virus è stata molto limitata anche grazie alle misure anticontagio e ora la popolazione, bambini compresi, è più esposta. Le varie forme virali passano da un soggetto all'altro con maggiore facilità anche perchè il sistema immunitario si è un po' «assopito» tra lockdown e mascherine.

Nelle ultime settimane gli accessi al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Maggiore sono cresciuti vertiginosamente, ma anche gli ambulatori pediatrici sparsi per il nostro territorio sono «ingolfati» di piccoli pazienti bisognosi di cure.

Tosse e raffreddore

I sintomi più comuni sono tosse, raffreddore e febbre, ossia infezioni alle alte vie respiratorie curabili a casa senza particolari preoccupazioni, ma non mancano i problemi più gravi.

Soprattutto tra i più piccoli infatti, non mancano i casi di bronchioliti e sindromi parainfluenzali che, in alcuni casi, richiedono anche il ricovero.

«Pronto soccorso pieno»

Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale e d'urgenza del Maggiore, spiega che la situazione è ancora sotto controllo, sia dal punto di vista degli accessi al pronto soccorso pediatrico che per i ricoveri. «Nell'ultimo mese gli accessi al pronto soccorso pediatrico sono stati circa 1.900 - spiega Dodi - si tratta di circa il 25-30% in più rispetto allo stesso periodo di due anni fa (ossia prima del Covid ndr). La situazione non è preoccupante e riusciamo a gestirla senza particolari problemi. I momenti più critici si verificano il weekend e durante le ore notturne, ma siamo abituati a far fronte a questo tipo di incrementi in determinati periodi dell'anno. L'obiettivo rimane quello di dare una risposta a tutti nel più breve tempo possibile».

Ricoveri in crescita

Anche per quanto riguarda i ricoveri - a differenza di quanto sta accadendo nei territori vicini, in affanno - non ci sono vere e proprie emergenze. «Il numero dei ricoveri è importante, ma riusciamo a rispondere bene con le nostre forze - assicura Dodi -. Al momento infatti non abbiamo assistito a una vera e propria esplosione degli accessi».

Virus respiratori

I malanni con cui devono fare i conti i pazienti pediatrici variano molto a seconda dell'età, ma nella maggior parte dei casi si tratta di virus respiratori. «I bambini sotto l'anno e quelli nei primi anni di vita - precisa Dodi - sono quelli che necessitano maggiormente del nostro aiuto. Le patologie stagionali che più ci stanno impegnando sono bronchioliti, broncospasmi e, più in generale, le difficoltà respiratorie».

I più grandicelli invece sono colpiti soprattutto da febbre, broncospasmi, sindromi parainfluenzali, ma anche traumi legati, tra l'altro, alla ripresa di attività sportive e alla ripresa della socialità.

Pochi casi di Covid

La fascia pediatrica rimane per ora la meno colpita dal Covid. «Resta fondamentale seguire attentamente le regole anticontagio: lavaggio frequente delle mani, distanziamento e utilizzo delle mascherine - ribadisce Dodi-. Importante inoltre evitare una socialità eccessiva e i luoghi particolarmente affollati coi propri bambini. In buona sostanza, serve buonsenso per evitare di esporre i bimbi al rischio di contagio».

Luca Molinari