La Famija Pramzana piange Gabriele Preti

La «Famija Pramzana» è in lutto. È morto Gabriele Preti, vice presidente del sodalizio di viale Vittoria.

Parmigiano del sasso, aveva 76 anni. Nato in via D’Azeglio (il padre Gino fu tra i fondatori della «Famija Pramzana», sbocciata come una violetta da «Pepèn», in borgo Sant’Ambrogio, « ‘na sira ‘d farvär dal ‘47 dal cór äd po’ch pramzàn»), giovanissimo, iniziò a lavorare come fotolitografo, dapprima alla «Zincotecnica», quindi, alla «Mo-Ve» dove rimase fino alla pensione. Aveva la parmigianità nel sangue, Gabriele, non solo come animatore della «Famija», unitamente al presidente Claudio Cavazzini, Mirella Cenni, Giovanna Magnani ed altri, ma anche perché, tutto ciò che, sotto il profilo sociale poteva collegarsi al cuore parmigiano, lo attirava. Per molti anni, collaborò con il gruppo «Avis Ghiaia», presieduto dall’indimenticato Bruno Tagliapietra, non esitando ad indossare i panni di Babbo Natale, in occasione delle festività natalizie, per distribuire i dolciumi ai bambini nella piazza più cara ai parmigiani. Uomo di sport, tifosissimo del Parma, consigliere dell’U.s. Montebello, arbitro Uisp, instancabile podista per avere partecipato a tantissime maratone sia in città che in altre località, cicloamatore, Preti, aveva però una grandissima passione, pari o forse superiore a quella che lo legava allo sport: la musica. Infatti, aveva una bella voce, particolarmente apprezzata quando si esibì con diversi complessi come: i «Cadetti del Liscio», l'«Orchestra Gigi Stok», i «Bosticchi Group». Oltre alla partecipazione ai cori del Cai Mariotti e del Monte Orsaro. Da tempo lottava contro il male che, grazie alla sua forza e al suo coraggio, riuscì a sconfiggere più volte. «Gabriele - ricorda Claudio Cavazzini - oltre essere stato una colonna della Famija, molto apprezzato dai soci, era una persona d’altri tempi: signorile, disponibile, generosa ed altruista». Doti, per altro, che fanno parte del bagaglio culturale della «Famija Pramzana» che tutti gli anni organizza una delle iniziative più sentite e sacre alla parmigianità : il «Cestèn äd Nadäl» per le famiglie bisognose. Era molto legato alla famiglia: alla moglie Elisabetta, già segretaria del dipartimento di Anatomia patologica della facoltà di Medicina del nostro Ateneo, al figlio Alessandro e all’adorata nipote Veronica. I funerali si svolgeranno stamani alle 10.45 partendo dall’Ospedale Maggiore per la chiesa di Ognissanti (via Bixio) dove il rito funebre sarà celebrato da don Luigi Maggiali che, nel 1972, unì in matrimonio Gabriele ed Elisabetta.

Lorenzo Sartorio