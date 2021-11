Ladri acrobati svaligiano villetta salendo dalla grondaia

Fino a non molto tempo fa coloro che abitavano oltre il primo piano delle case si sentivano tranquilli: «Qui non arriva nessuno», dicevano con sicurezza. Adesso le inferriate spuntano a proteggere le finestre anche oltre il terzo piano. Perché i ladri scalano le facciate come fossero supereroi dei fumetti. E senza nessuna paura svaniscono con i ricordi di una vita in saccoccia.

Lo dimostra il furto, uno dei molti messi a segno in questi giorni, in via Martini, una laterale di via Marchesi, strada buia a causa degli alberi non potati da molti anni e quindi cresciuti a dismisura, dove a una coppia di topi di appartamento senza vertigini è bastato un pluviale e un vecchio passacavi per svaligiare una casa. «Erano le 20.40, stavo cenando al piano terra con mia madre mentre mia sorella, che abita all'ultimo piano della nostra villetta, era fuori - racconta il padrone di casa, ancora combattuto tra l'incredulità e la rabbia. - Ad un certo punto ho sentito un rumore che mi ha insospettito ma che non sono subito riuscito a interpretare». Perché, come dicevamo, non pare normale che i ladri siano sopra di noi. Entrati in casa da chissà dove.

«Allora ho telefonato a mia sorella per chiedere se per caso fosse rientrata ma mi ha risposto di no». A quel punto il sospetto è diventato certezza. Il padrone di casa ha rumoreggiato, si è fatto sentire dai ladri che hanno capito: il tempo era concluso. Bisognava sparire. «Non sono riuscito nemmeno ad aprire la porta e li ho sentiti correre per le scale, sbattere il portoncino. E dalla finestra li ho visti scappare nel giardino».

Agili, leggeri, uno con una giacca a vento rossa e lineamenti stranieri, forse del Corno d'Africa. «Hanno scavalcato la recinzione della villetta vicina, sono scappati verso via Marchesi. E sono svaniti».

Così alla vittima non è rimasto altro che allertare il 113 e con gli agenti ricostruire l'accaduto. In questo caso il termine ladri acrobati non è certo fuori luogo. «Il buio di questa zona li ha favoriti, è certo. Ma per il resto è gente senza paura». Si, perché sono saliti lungo una grondaia fino al primo piano, si sono aggrappati ad un tubo per salire ancora e quindi, sospesi nel vuoto con solo un passacavi a reggerli, hanno forato gli infissi aprendo la finestra del secondo piano. E sono entrati. Senza perdere tempo hanno quindi puntato alla camere da letto, aperto gli armadi, arraffato gioielli per molte migliaia di euro e a quel punto hanno sentito il padrone di casa armeggiare. Scappare è stato roba di un attimo. «Hanno lasciato la bigiotteria, non hanno toccato il pc. Solo gioielli per essere leggeri», conclude la vittima che punta il dito sulle condizioni della zona dove abita. «Non dico che non sarebbe potuto succedere comunque. Ma qui è più facile. Su via Marchesi tra luci fioche e alberi enormi senza manutenzione si è sprofondati nel buio. Per uno che ne vuole approfittare è la situazione perfetta. Ecco perché ci vorrebbe più illuminazione e migliore gestione del verde». Oltre a inferriate ovunque. Ma a quel punto non sarebbero i ladri ad essere in gabbia. Ma tutti noi.

