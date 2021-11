Massimo Bottura è lo chef dell'anno per guida “Emilia Romagna a tavola”: «Conoscere il territorio ti aiuta a fare lo chef»

Sandro Piovani

«Una “e” invece di una “o”, nella nostra regione non ci deve essere Modena o Bologna, ma Modena e Bologna»: una formula semplice per capire il marketing territoriale che chiede Massimo Bottura. È solo uno dei passaggi interessanti che il cuoco della Francescana, così si è descritto, ha esposto durante la presentazione della guida «Emilia Romagna a tavola» curata da Alberto Cauzzi e Andrea Grignaffini e griffata da un gruppo titolato di giornalisti ed addetti ai lavori. Un lavoro di squadra che ci accompagna da Piacenza a Rimini, in un viaggio del gusto. E è stata anche l'occasione per premiare i migliori, ognuno per la sua competenza. Massimo Bottura è stato premiato come chef dell'anno. La motivazione: «Con la sua cucina ha portato Modena e una regione intera nel mondo. Ha fatto di Modena e dell'Emilia Romagna il centro della cucina italiana e ancora ha il piede sull'acceleratore». Tutto vero, basta ascoltarlo parlare della sua storia, del suo impegno. «Un percorso molto difficile, negli anni '80 che faceva il cuoco si diceva non avesse voglia di studiare. Solo mia madre mi appoggiava. Da lì son diventato cuoco, anche nei momenti difficili quando la stampa sconsigliava di venire da me, perché si mangiava poco, sei tortellini che navigavano nel brodo». Una storia di impegno costante che ha poi portato Bottura al successo mondiale. E su tante guide. «C'era bisogno di un'altra guida? - si è chiesto il patron della Francescana -. Sì, certo. Perché queste guide territoriali sono importanti. Andare in profondità nei territori ti aiuta a capire lo sviluppo di una regione intera. Dare visibilità ai prodotti, ai ristoranti è importante».

Parma protagonista

Così la guida ha assegnato tredici premi. E ben tre si sono fermati a Parma. «La cucina che onora il territorio» allo chef Gianpietro Stancari de «ai Due Platani» («Sotto l'abito di un'accogliente trattoria si cela un tempio della cucina parmigiana, in cui la celebrazione del territorio è una messa quotidiana, officiata con sincera devozione»); «La migliore carta delle bollicine» a Marco Dallabona, patron de la «Stella d'Oro» («Le bollicine come dispozione d'animo, come attitudine a non fermarsi mai, un invito a risollevarsi sempre. Una raccolta poderosa di effervescenza è pensare alla vita come momento di festa»); «Donnadi spirito» a Daniela Bertozzi in sala a «Podere San Faustino» («La passione per il vino l'ha spinta a studiare e ad acquisire competenze professionali, ma non è bastata a dissetare lo spirito vivace che l'ha condotta a padroneggiare il mondo del sakè». Parma dunque c'è. Insieme a tutta la regione, in un viaggio del gusto da non perdere.