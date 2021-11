Max Donati sul tetto del mondo

Max Donati è campione del Mondo. Per l'atleta del + Kuota di Sala Baganza il gradina più alto del podio nella categoria 55-59 age group ai mondiali di Cross Triathlon in Extremadura al nord ovest della Spagna.Una grande soddisfazione per lui, per la sua società, e per tutta la città di Parma.

Nella categoria assoluti invece sfortunatissima Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon) che attraversando una pozza d'acqua incappa in un ostacolo, storce il manubrio e chiude la gara molto attardata. «Non so bene come sia successo - spiega la Peroncini - fatto sta che mi sono ritrovata lì in mezzo, con il manubrio storto e qualche graffio. Ho voluto finire la gara, perché ad un mondiale, secondo me, non ci si ritira. Qualunque sia il risultato».

«Una location gara veramente unica dal punto di vista naturalistico - spiega invece Donati - ma il meteo non ha giocato di certo a mio favore. Freddo e acqua. Acqua che viene data a diciotto gradi ma l'uragano scatenatosi fuori acqua di certo ne ha diminuita la percezione», una gara ottimamente gestita a nuoto, e poi in bici.

Arriva all'ultimo cambio con un vantaggio di una decina di secondi, e a piedi si invola verso una vittoria storica».

«Un Campione come Max rimarrà sempre un Campione e ora lo è anche del Mondo», commentano i suoi compagni del + Kuota. Come dargli torto. Quello che ha fatto Donati, rimarrà per sempre.

Luca Bertozzi