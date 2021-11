Mobilitazione per rintracciare una persona. Ma era in Svizzera

Noceto Una settantina di persone si è data appuntamento ieri mattina in località Locrino, vicino a Ghiaie Superiori di Noceto, per battere a tappeto la campagna circostante alla ricerca di una persona scomparsa. In campo volontari, forze dell'ordine e protezione civile, che si sono avvalsi della collaborazione di unità cinofile ed esperti muniti di droni.

Per alcune ore la paura delle squadre di ricerca è stata quella di tornare dalla «battuta» con una brutta notizia sulla sorte della persona scomparsa, uscita di casa alcuni giorni fa dicendo «Vado a fare un giro» e senza aver più dato notizie di sé.

Le ricerche sono state focalizzate attorno alla località di Locrino, in quanto sulla base di alcune segnalazioni, la persona allontanatasi da casa sarebbe stata vista aggirarsi proprio in quella zona.

Durante la mattinata, mentre le ricerche procedevano a pieno ritmo, ai carabinieri è arrivata la segnalazione che la persona che si pensava potesse trovarsi fra Noceto e Medesano era in realtà in Svizzera. Per fortuna in buona salute. Così l'allarme è rientrato.

R.Z.