Centro Argonne, lavori al via. Trasferite tutte le associazioni

I lavori sulla «casa gialla» del Molinetto sono partiti. Il cantiere per la ristrutturazione del Centro civico Argonne ha preso il via nei giorni scorsi e dovrebbe concludersi all'inizio del 2023.

La spesa prevista dall'Amministrazione comunale per l'intervento sull'immobile ammonta ad oltre 1,5 milioni di euro e consentirà di restituire al quartiere una struttura completamente rinnovata.

Quattro decenni di vita

Il Centro Argonne, nei suoi quattro decenni di vita, ha ospitato la circoscrizione e poi il Ccv (Consiglio dei cittadini volontari), la sala civica, il circolo Arci Argonne, i fotografi del Grandangolo, i radioamatori, l'associazione Help for Children, il Gruppo micologico Passerini e il corpo bandistico Giuseppe Verdi.

Le associazioni «sfrattate»

Le associazioni e le altre realtà che erano ospitate all'interno dell'immobile sono tutte state trasferite. Alcune di queste, tra cui la banda musicale Giuseppe Verdi e le associazioni Help for Children, Mani e Donne di qua e di là non faranno ritorno nello stabile una volta conclusi i lavori, avendo espresso l'intenzione di mantenere le attuali sedi.

«Promessa mantenuta»

Michele Alinovi, assessore ai Lavori Pubblici, ha affidato ad un post su Facebook l'annuncio dell'avvio dei lavori: «Come promesso e dopo le operazioni di sgombero dei locali dagli arredi, è partito il cantiere di ristrutturazione del Centro Civico Argonne - si legge -. Questi lavori, che dureranno 15 mesi salvo imprevisti, consegneranno alla città e al quartiere Molinetto un centro civico più sicuro e riqualificato che ritornerà ad essere luogo di aggregazione e confronto per la comunità e per il quartiere».

Cedimenti strutturali

L'intervento si è reso indispensabile a causa di una serie di cedimenti strutturali riscontrati in una parte dell'immobile.

«Erano necessari anche interventi per il miglioramento sismico dell'edificio - ha spiegato Alinovi - bisognoso di una ristrutturazione complessiva. Il cantiere in corso, una volta ultimato, restituirà a questa zona della città, uno spazio completamente nuovo».

«Ritardo motivato»

«Il ritardo nell'apertura del cantiere rispetto alle originarie previsioni - ha precisato lo stesso Alinovi - è in parte dovuto al fatto che abbiamo dovuto reperire sistemazioni alternative in un periodo particolarmente complicato, ma in parte anche alla necessità, verificata in sede di progettazione esecutiva, di reperire risorse aggiuntive per mettere in atto una ristrutturazione complessiva».

Ristrutturazione completa

Riqualificazione che prevede, tra l'altro, la completa ristrutturazione interna dei locali e il conseguente rifacimento di impianti, bagni, servizi tecnici e serramenti. L'importo previsto per i lavori «è così passato da meno di un milione di euro a oltre 1,5 milioni di euro, già stanziati - ha precisato lo stesso Alinovi -. Questo consentirà di dare una risposta migliore ai bisogni del quartiere».

Quindici mesi di cantiere

I lavori al Centro Civico Argonne dureranno, se le previsioni iniziali saranno rispettate, almeno quindici mesi. «All'inizio del 2023 - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici - i lavori dovrebbero concludersi. Le associazioni ora ospitate provvisoriamente in altri luoghi, potranno così ritornare, se lo vorranno, in questi spazi rinnovati, pensati a servizio di tutto il quartiere e della città».

Luca Molinari