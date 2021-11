Di notte suonava i campanelli di via Milano: 50enne denunciato

Un 50enne è stato denunciato dai carabinieri salsesi per minaccia a pubblico ufficiale e disturbo del riposo delle persone: l'uomo, nella notte tra giovedì e ieri, in via Milano, completamente ubriaco ha continuato per diverso tempo ad urlare ed a suonare tutti i campanelli delle abitazioni disturbando i residenti.

Qualcuno ha così telefonato al 112 per segnalarne la presenza ed in pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione salsese che sono riusciti a identificare l'uomo, un 50enne, totalmente ubriaco, che inizialmente ha tentato di sottrarsi al controllo minacciando anche i militari i quali però sono riusciti a farlo calmare e a portarlo in caserma dove è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e disturbo del riposo delle persone venendo inoltre multato per ubriachezza molesta.

Gli stessi militari, poco prima, avevano rintracciato un uomo, pluripregiudicato e più volte denunciato dai carabinieri per furti e reati contro il patrimonio, sul conto del quale la Corte d'Appello di Bologna, a seguito delle segnalazioni degli stessi carabinieri, aveva emesso un ordine di carcerazione. L'uomo, portato in caserma e sottoposto a foto segnalamento, è stato poi accompagnato nella casa circondariale di Parma.

M.L.