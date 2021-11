Fondi al Regio, falso e truffa: il sindaco e la Meo restano indagati

Teatro Regio e contributi ministeriali, l'inchiesta è chiusa. Il sindaco Pizzarotti, in qualità presidente della Fondazione, e la direttrice generale Anna Maria Meo restano indagati. Falsità ideologica e truffa ai danni dello Stato, le accuse. Ma la dg del Regio deve anche rispondere di peculato in concorso con il bresciano Paolo Mandelli, presidente dell'Orchestra Filarmonica Italiana. L'avviso di conclusione delle indagini - che porta anche la firma del procuratore Alfonso D'Avino, oltre che di Paola Dal Monte, il pm che ha coordinato l'inchiesta - potrebbe aprire la strada alla richiesta di rinvio a giudizio, ma tutti gli indagati avranno 20 giorni di tempo per depositare atti, memorie difensive o per farsi interrogare. Poi la procura deciderà se chiedere il processo o l'archiviazione.

«Sono convinto della correttezza del mio operato, ho sempre agito con onestà, trasparenza e negli interessi di Parma - sottolinea Pizzarotti -. Nel corso dei miei due mandati sono stato indagato sei volte, ma tutte le indagini si sono sempre chiuse con archiviazioni o sentenze di assoluzione senza neppure arrivare a giudizio. Anche in questo caso ritengo di aver agito in buona fede. Confido nella giustizia e nel lavoro della magistratura».

Nessun commento, invece, da parte di Anna Maria Meo, che resta in attesa di visionare gli atti.

L'indagine, portata avanti dalla Finanza, aveva acceso i riflettori sul numero di orchestrali impiegati per tre rappresentazioni delle opere liriche «I Masnadieri» e «Rigoletto» nel 2016 e nel 2017 al teatro Verdi di Busseto. Un gioiellino che non avrebbe certo potuto ospitare 45 musicisti nella buca, ma quello era il numero previsto per poter ottenere i finanziamenti ministeriali. E proprio sul dato degli orchestrali effettivamente impiegati sarebbero state prodotte attestazioni false, secondo la procura, in base alle quali il ministero ha poi concesso i fondi. Da qui anche l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, perché i milioni arrivati al Regio sarebbero stati ottenuti violando la normativa. Che fissa requisiti precisi affinché i teatri possano beneficiare dei fondi.

C'è poi l'accusa di peculato contestata in concorso alla Meo e a Mandelli: alcune migliaia di euro che sarebbero state pagate, secondo la procura, «a fronte di prestazioni mai rese», perché solo una parte degli orchestrali avrebbe lavorato per quelle tre rappresentazioni.

Georgia Azzali