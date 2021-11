Furto con spaccata in Ghiaia: nel mirino il bar Botanic

Prima hanno cercato di forzare la porta laterale, poi, usando un mattone che hanno trovato nelle vicinanze, hanno infranto il vetro. Sono entrati dal buco e hanno arraffato quello che c'era in cassa.

È stato un furto con spaccata quello andato in scena l'altra notte in piazza Ghiaia. Nel mirino dei ladri il bar Botanic, che si trova proprio di fianco al nuovo presidio della polizia locale, inaugurato mercoledì. A occhio e croce - il personale del locale ha chiuso intorno all'1,30 di ieri e l'edicola vicina ha aperto verso le 5 - il furto sarebbe avvenuto in un arco temporale di meno di quattro ore.

Chi l'ha messo a segno si sarebbe anche tagliato con i vetri rotti, lasciando macchie di sangue. Particolari che sono al vaglio della polizia scientifica, mentre il titolare ieri mattina ha presentato denuncia in questura.

Davvero un bruttissimo risveglio per Dario Di Dio, il titolare del bar Botanic, che racconta come gli autori del colpo, dopo aver sfondato il vetro, si siano «diretti verso la cassa, dove hanno portato via i circa mille euro che c'erano. Altro non hanno preso e neppure hanno buttato all'aria nulla. Volevano i soldi, li hanno trovati e se ne sono andati».

L'amarezza è tanta e non solo per i danni che, sospira mentre attende che vengano a sostituire il vetro infranto, «ci costringono a perdere un giorno di lavoro».

In quel punto, infatti, «non ci sono telecamere. La polizia locale ci ha riferito che la loro è spenta, mentre esistono nella piazza altre due telecamere puntate verso il Conad. Andrebbero, invece, potenziate, così come i controlli, perché questa è una bella piazza in cui ci sono tanti negozi e dove passa tanta gente. E dire che appena un giorno fa noi commercianti abbiamo presentato un esposto alle forze dell'ordine sulla situazione in cui versa piazza Ghiaia, che non deve essere abbandonata».

L'amarezza del gestore del bar Botanic è condivisa da altri commercianti della Ghiaia.

Qualcuno ricorda, a tale proposito, le «recenti risse tra gruppi di giovani nella zona tra viale Toschi, viale Mariotti e la stessa Ghiaia. Non sono episodi collegati a questo furto, ma rappresentano, comunque, uno specchio di quello che avviene da queste parti».

