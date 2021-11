L'investimento di Laminam sul territorio: occupazione per 170 dipendenti

Borgotaro - Laminam, azienda specializzata nella produzione di lastre ceramiche, a cinque anni dall'inaugurazione dello stabilimento valtarese raddoppia l'impianto produttivo e celebra il traguardo con un evento che ha richiamato, ieri mattina, istituzioni locali e regionali, personalità del distretto ceramico, esponenti del mondo economico-finanziario, clienti, fornitori e dipendenti: alla presenza di 150 ospiti, infatti, a tagliare il nastro con il presidente e amministratore delegato Alberto Selmi e il fondatore di Laminam Franco Stefani, c'erano il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, il managing partner di Alpha Group Edoardo Lanzavecchia e il presidente di Regione Stefano Bonaccini.

L'occasione ha dato alla direzione la possibilità di riflettere sulle sfide future: Laminam è infatti impegnata in un processo di riposizionamento del marchio. «Vent'anni fa, l'ingegnere Stefani è riuscito a portare la ceramica a un'altra, rivoluzionaria dimensione - ha detto Selmi -. Oggi, si va oltre: da produttrice di lastre ceramiche ad azienda leader delle “Superior Natural Surfaces” per l'architettura e il design. Il percorso di crescita è entusiasmante ed è contestualmente orientato verso scelte di sicurezza ambientale: economia e sostenibilità sono due binari destinati ad andare nella stessa direzione. L'una non può esistere senza l'altra».

Superata dunque la storia locale, quando azienda e comunità erano su fronti opposti? «Ci troviamo ormai molto bene a Borgotaro: Laminam ha fatto di salubrità, compatibilità con il territorio e tutela dell'ambiente un modello da prendere a esempio - dichiara Selmi -. Siamo in linea con i migliori standard ambientali». Lo stabilimento, ricorda poi, «è il più innovativo del territorio italiano: tutte le tecnologie di ultima generazione sono installate qui. E la maggior parte dei nostri prodotti, esportati in oltre cento paesi, vede la luce a Borgotaro. Il successo del marchio è legato anche alle persone che vi lavorano: in Laminam, la “gender parity” è un dato di fatto e che le opportunità vengono offerte a tutti i talenti, senza distinzione».

La capacità di innovare e di puntare sulla sostenibilità sono state richiamate anche dal presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, che tuttavia ha ricordato: «Ma quanti si soffermano sui rischi d'impresa che sottendono all'innovazione? Ci vuole coraggio, però è una strada che va intrapresa. Vent'anni fa Stefani ci aveva stupito ma se oggi il futuro del comparto sono le grandi lastre, lo dobbiamo a lui».

Vinta la scommessa dell'innovazione, ora va concretizzata quella della sostenibilità «purché ci si affidi - avverte Savorani - a scienza e tecnologia e si eviti la speculazione finanziaria». Il raddoppio dell'impianto è un traguardo d'eccezione per una zona montana, secondo il presidente di Regione. «Oggi, è stato raggiunto un obiettivo ambizioso, che assicura a Borgotaro capitali e occupazione. Ci attendono ora sfide impegnative: transizione ecologica e digitale, ma anche formazione e competenza». In merito, Bonaccini ha pungolato gli imprenditori presenti in sala: «Se volete trattenere in Italia i laureati e gli specializzati, dovete pagarli meglio!».

Monica Rossi