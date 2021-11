Riqualificazione idrogeologica: a Ozzano e Gaiano «operazione sicurezza»

Collecchio - Messa in sicurezza idrogeologica del territorio: i lavori inizieranno a Ozzano Taro e nel 2022 a Gaiano. Il Comune di Collecchio ha beneficiato di 1 milione e mezzo di finanziamenti, di cui 500 mila euro regionali e 1 milione statali per la messa in sicurezza idrogeologica di Gaiano e Ozzano.

Nel corso di un'assemblea pubblica a Gaiano il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Gian Carlo Dodi, e l'ingegnere del Comune, Lorenzo Gherri, hanno illustrato le tempistiche degli interventi. I primi a partire tra qualche mese saranno i lavori a Ozzano Taro, dove verranno investiti i primi 500 mila euro, con la messa in sicurezza del canale delle Valli.

Verrà realizzato un nuovo tratto intubato che evita il centro abitato per scaricare le acque, poi, in Taro, eliminando il vecchio tracciato interrato che passa sotto Ozzano Taro e che si è rivelato troppo stretto e pericoloso con danni in occasioni di piene e conseguente fuoriuscite di acqua. Qualche cambiamento c'è stato per il progetto di messa in sicurezza idraulica di Gaiano, colpita dall'alluvione del 2011, che lasciò un segno profondo. Il Comune, infatti, ha abbandonato la prima ipotesi che prevedeva di realizzare un sistema di canali per «circumnavigare» la frazione e punta su realizzazione e ripristino del reticolo di fossi già esistenti per drenare l'acqua piovana che scende dal versante delle colline prospicienti strada delle Vigne. Oggi le acque confluiscono in unico canale aumentandone a dismisura la portata. In futuro le acque verranno dirottate su un reticolo di canali e fossi minori per scendere, poi, in Taro. Il Comune si è riservato di presentare il progetto preliminare in una successiva assemblea pubblica a Gaiano per raccogliere i suggerimenti. I lavori sono previsti il prossimo anno. Alcuni cittadini di Gaiano, presenti all'incontro, hanno suggerito di verificare la pulizia del tratto coperto del canale che costeggia la statale della Cisa. Alcuni sondaggi sono già stati avviate ed altri ne verranno fatti.

G.C.Z.