Sala chiusa, quale futuro per il Pezzani?

L'Oltretorrente rischia di perdere un cuore pulsante di arte e cultura? Parma s'interroga sul destino del Nuovo Pezzani, storico Teatro in borgo San Domenico che guarda via Bixio. La mancata apertura dopo la stasi forzata, dovuta al blocco per pandemia dello spettacolo dal vivo, è da ascriversi alla complessa situazione di cui è protagonista. Come si apprende da fonti interne alla Diocesi di Parma, proprietaria dell'immobile (che nel 1991 fu oggetto di un imponente intervento di messa a nuovo, arrivando ad una capienza di 493 spettatori), la struttura risulta carente della Certificazione di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e di solidità della struttura ex decreto ministeriale 17 gennaio 2018. «L'edificio in cemento armato - spiega l'avvocato Antonio Trivioli, del consiglio diocesano affari economici - non è agibile secondo la normativa antisismica per i teatri. Per l'intervento di ristrutturazione è stata preventivata una spesa di circa un milione di euro. Per la Diocesi di Parma si tratta di onere eccessivamente gravoso, soprattutto in questo momento di carenza di spazi abitativi. Da sempre disponibili ad andare incontro alle esigenze della gestione (un'opera di adeguamento nel 2017, costata oltre trentamila euro, poi superata dalla normativa attuale), che ha offerto negli anni alla città un servizio culturale importante, ora auspichiamo l'intervento di soggetti pubblici o privati. Il Teatro, inoltre, al momento non ha un gestore, avendo la Compagnia dei Borghi receduto nel dicembre 2020 dal contratto con scadenza giugno 2021, per la gestione dello spazio». Accusato il colpo, anche economico, del lockdown, la Compagnia dei Borghi, ormai al di fuori, preferisce non commentare.

L'assessore alla cultura Michele Guerra, sottolineando che il Comune garantisce il sostegno economico ai progetti della Compagnia, spiega: «purtroppo non possiamo costruire un teatro o restaurarne uno privato». Il Nuovo Teatro Pezzani, sorto negli anni Cinquanta, fa parte della grande tradizione culturale cittadina. Il suo palcoscenico ha accolto alcuni tra i maggiori protagonisti della ribalta nazionale: Raf Vallone, Franca Valeri, Ernesto Calindri, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Ivana Monti, Paola Quattrini e Pietro Longhi, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi, per citarne alcuni.

La direzione artistica della Compagnia dei Borghi e del Nuovo teatro Pezzani, affidata all'autrice e regista Ester Cantoni, negli anni aveva privilegiato la realizzazione di cartelloni dove, accanto alle grandi opere di autori classici, ha potuto trovare spazio la drammaturgia contemporanea. La programmazione ha sempre integrato il panorama teatrale cittadino, offrendo al pubblico la possibilità di assistere, oltre agli allestimenti di compagnie primarie nazionali, le inaspettate novità proposte da giovani, ma già affermate, compagnie. All'Ensemble della Compagnia dei Borghi, fondata da Ester Cantoni, alla direzione, con Patrizia Grossi attrice e organizzatrice, si deve la produzione di spettacoli tratti da classici e contemporanei (tra i recenti, «Un uovo per due», scritta e diretta da Ester Cantoni e interpretata dalla stessa Cantoni e da Patrizia Grossi). Lo spazio, inoltre, ospitava eventi ed iniziative delle scuole. Un cartellone bianco campeggia sotto la scritta imponente, in attesa di nuovi colori.

Claudia Olimpia Rossi