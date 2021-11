Svegliano il quartiere con le urla: denunciata coppia per ubriachezza

Le urla nella notte in una via del centro storico hanno disturbato e svegliato diversi residenti: così sono arrivate le richieste di intervento alla centrale dei carabinieri.

Sul posto, una pattuglia di militari che ha individuato una coppia: una donna e un uomo, che litigavano furiosamente. E la lite andava avanti da un po' di tempo. I due, una trentenne di origine romena e un quarantenne fidentino, erano completamente in preda ai fumi dell'alcol. I carabinieri hanno prima cercato di dividere i due litiganti e quindi li hanno trasferiti in caserma, dove anche qui, la lite è andata avanti. Dopo essere stati identificati e foto segnalati, entrambi sono stati denunciati per ubriachezza molesta.

r.c.