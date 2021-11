«Paga, mi hai urtato con l'auto», ma non è vero

Quando le giornate si accorciano e il maltempo diventa più frequente, ricompaiono per le strade i «professionisti della truffa», pronti a qualsiasi cosa pur di spillare quattrini alle vittime designate.

E in questi giorni di segnalazioni ne sono arrivate diverse, anche se fortunatamente nessuno dei «trucchi» è andato a buon fine. Ultima, in ordine di tempo, quella andata in scena martedì scorso in Oltretorrente e potenziale «rivisitazione» della truffa dello specchietto. A finire nel mirino è stata una cinquantenne parmigiana che, arrivando su via Bixio da uno dei borghetti del quartiere, si è vista «volare» davanti al parabrezza un uomo. Scesa dall'auto per soccorrerlo, si è subito sentita accusare di averlo investito e di avergli distrutto il motorino. Peccato che sull'asfalto non ci fossero rottami del ciclomotore e che sulla carrozzeria dell'auto, che non aveva ancora iniziato la manovra di immissione sulla strada principale, non ci fosse alcun segno. Così, davanti alla fermezza della donna nel voler chiamare i carabinieri, all'uomo non è rimasto che andarsene, borbottando, a mani vuote. Ma come funziona questa tecnica? Il truffatore, appostato nei pressi dello stop, attende la vittima ideale: possibilmente ben vestita e alla guida di una vettura nuova o seminuova, ma soprattutto in auto da sola, in modo da evitare che il passeggero riesca a vedere l'intera scena. Appena la vittima gira la testa dal lato opposto al suo, per verificare che ci sia lo spazio per immettersi nel flusso veicolare della via principale, scatta «l'incidente»: il balordo tira un calcio al paraurti e rotola in terra appena oltre il cofano, «perdendo» qualcosa nella botta - spesso un telefonino o lo specchietto del motorino - e lamentando da subito dolori. Il «lavoro» vero però inizia qua: l'abilità sta infatti nel far perdere alla vittima la lucidità necessaria alla valutazione oggettiva dei fatti. E per aumentare lo stato di agitazione in chi ha già avuto il piccolo choc di veder «volare» sull'asfalto una persona, basta davvero poco. Solitamente, raggiunto il primo obiettivo, entra in scena la «compassione» del truffatore che cerca di «andare incontro» alla vittima proponendo una soluzione che le eviti problemi come il ritiro della patente o, più banalmente, l'aumento dell'assicurazione: liquidare il danno immediatamente e in contanti. 100 o 200 euro e ognuno va per la sua strada, ma volte ne bastano anche 50. Se la vittima fa «resistenza», proponendo di chiamare il 112 per risolvere la questione, il truffatore prova ad usare la leva della «paura», suggerendo che vi possano essere margini per il ritiro della patente. Peccato che di solito le vittime si accorgano di non essere mai state dalla parte del torto solo dopo che «l'investito» si è volatilizzato con i soldi in tasca.

Chiara De Carli