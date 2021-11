Addio ad Amelia Amigoni, la maestra dal cuore buono

Una vita per l’insegnamento, al quale ha dedicato quasi quarant’anni: se n’è andata la maestra Amelia Amigoni vedova Fava. Aveva 95 anni.

Fidentina doc, si era diplomata maestra e in giovane età aveva iniziato a insegnare a Rugarlo di Bardi. Una località dell’Appennino parmense, dove la maestra Amelia aveva anche vissuto durante gli anni dell’insegnamento e al quale era rimasta molto legata, tanto che, anche alcuni anni fa, era tornata lassù a rivedere alcuni suoi ex alunni e la famiglia che l’aveva ospitata. Quindi era approdata alla scuola elementare De Amicis, dove ha continuato a insegnare sino al pensionamento. Una maestra vecchio stampo, che ha profuso nell’insegnamento tanto impegno ed energie.

E’ stata molto amata dai suoi alunni, nonostante fosse un’insegnante autorevole, che sapeva farsi rispettare. Ma sapeva anche essere una «dolce» mamma per i suoi studenti, che le portavano un grande rispetto. Perché lei aveva un cuore grande e generoso.

Era una maestra, molto preparata, che ha lasciato una preziosa testimonianza di vita e di insegnamenti. Durante gli anni alla scuola De Amicis, dove si sono alternati diversi direttori didattici, la maestra Amelia ha insegnato a centinaia di alunni fidentini.

Era anche un donna di cultura che amava l’arte, la musica, i viaggi: passioni che ha poi lasciato in eredità alle figlie. Non si perdeva uno spettacolo al teatro Magnani, perché adorava la lirica, le rappresentazioni operistiche, la musica classica. Ma adorava anche viaggiare e quando il fidentino Antonio Cosi, che aveva girato il mondo, presentava le sue diapositive, non si perdeva una serata. Era stata una delle prime fidentine ad iscriversi all’Unitre e aveva frequentato qualcosa come una ventina di corsi. Amelia Amigoni ha lasciato le figlie Marina con Franco e Nicoletta con Franco, gli adorati nipoti Federico, Francesca, Giulia, Michele, i parenti.

Il rosario si terrà oggi, alle 19, nella chiesa di san Giuseppe. Il funerale sarà celebrato domani, alle 14.30, sempre nella stessa chiesa.

s.l.