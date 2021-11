Baganzola, bus bloccati e traffico nel caos

Mentre i lavori per ripristinare il sottopasso dell'A1 proseguono, la situazione della viabilità a Baganzola è nel caos completo, nonostante le misure prese, con i vari sensi unici, per porre rimedio all'”isolamento” della frazione dalla città.

Le difficoltà dei bus

Le maggiori difficoltà le incontrano gli autisti dei minibus-navetta utilizzati dalla Tep per collegare la frazione con la città, vista l'impossibilità di transito dei normali autobus. Giovedì pomeriggio, ad esempio, si è sfiorata la rissa quando, nell'ultimo tratto di via Vallazza (oggi a senso unico in uscita dalla frazione) un mezzo Tep si è trovato di fronte un'auto che procedeva contromano. Vista la carreggiata ristretta era impossibile il passaggio contemporaneo dei due mezzi. Purtroppo, però, l'automobilista non voleva saperne di fare retromarcia e ha preso a male parole l'autista del bus. «La vicenda si è risolta - fanno sapere dalla Tep - quando l'autista del bus è sceso e, visto che ha un fisico imponente, l'automobilista si è intimorito e solo a quel punto ha iniziato una veloce retromarcia». Un epilogo che farebbe sorridere se non si inserisse nel contesto di una situazione che invece è molto seria.

Il mancato presidio

Molti dei problemi sono provocati dalla quasi totale assenza di vigilanza da parte della polizia locale sul rispetto della nuova segnaletica stradale. «E così accade - dicono alcuni residenti - che, visto che per rientrare a Baganzola dalla città, con la deviazione sulla pericolosissima strada del Maretto, si devono almeno 3 chilometri in più, in tanti percorrono ugualmente via Vallazza in senso vietato, indicato solo da un cartello su una transenna, ma senza nessuna sorveglianza». E così non è infrequente il caso di mezzi che si incrociano in punti “delicati” sfiorandosi e rischiando di provocare un incidente.

Il Tir in strada Maretto

Un paio di giorni fa, sempre sfruttando l'assenza di controlli, un Tir ha percorso strada Maretto, trovandosi però a un certo punto a uscire con le ruote dalla carreggiata nel punto in cui c'è una doppia curva e bloccando così completamente il traffico per qualche ora. «A quel punto - dice un residente - c'è stato il caos, con le auto che, costrette a tornare indietro, poi imboccavano via Vallazza contromano per arrivare a Baganzola per evitare di dover tornare dall'Asolana con un giro lungo una quindicina di chilometri».

Le soluzioni possibili

Per i residenti di Baganzola, esasperati da questa situazione (sono ormai due mesi e mezzo che abbiamo problemi ad arrivare in città») le soluzioni possibili per alleviare almeno in parte il caos che continua a regnare nella viabilità sono due: «Se si vogliono mantenere i sensi unici, allora vanno fatti rispettare con un presidio continuo, almeno durante il giorno, da parte dei vigili urbani. I segnali e le transenne non bastano». L'altra soluzione, che sarebbe più logica secondo molti, «è di far tornare la viabilità delle strade frazionali alle sue regole normali togliendo i sensi unici, ma garantendo una sorveglianza continua da parte dei vigili urbani per evitare che Tir o furgoni possano cercare “scorciatoie” rispetto all'Asolana, obbligatoria per loro». In questo modo, infatti, si eviterebbe a chi è residente a Baganzola di dover allungare a dismisura il percorso per rientrare in paese dalla città.

Pista ciclabile e negozi

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati multati alcuni scooteristi che avevano utilizzato il sottopasso della pista ciclabile che corre sull'argine per bypassare la chiusura della provinciale. Una misura presa a causa di alcune segnalazioni ma che appare ai baganzolesi come un'inutile, ulteriore vessazione. Infine, non va dimenticato il grido di dolore dei commercianti del paese: «Gli affari vanno peggio che col Covid. Se la strada non riapre preso sarà un disastro per noi». E, parlando con chi abita e lavora a Baganzola, si ha davvero l'impressione che da queste parti ci si senta dimenticati e trascurati da tutti, a partire dal Comune.

Gian Luca Zurlini