Daniele straziato da 33 coltellate: giudizio immediato per Mallardo e raffica di accuse

Trentatré coltellate. Stava dormendo in quel mulino abbandonato Daniele Tanzi, quando Patrick Mallardo l'ha colpito straziandogli cuore e polmoni. Due ragazzini: 18 anni la vittima, 18 anni il suo carnefice. E 18 anni anche Maria Teresa Dromì, che aveva detto addio a Patrick e aveva scelto Daniele. C'era anche lei la sera del 5 maggio, in quel rudere squallido di Vicofertile, quando Patrick si è accanito su Daniele. Doveva punirlo, perché Maria Teresa ora era accanto a lui. Un omicidio premeditato e con l'aggravante anche dei futili motivi, secondo il pm Fabrizio Pensa. Che ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato. Perché il giudice, oltre ad aver valutato il fatto che non sono trascorsi più di 180 giorni dall'arresto, ha ritenuto che la prova fosse «evidente», considerando, oltre agli elementi messi insieme dalla Squadra mobile, che Mallardo aveva confessato poco dopo l'omicidio, seppure senza la presenza del difensore. Niente udienza preliminare, dunque, ma il 20 dicembre via al processo in Corte d'assise.

Ha bruciato i 18 anni di un ragazzo, e ora si gioca tutta la sua vita, Mallardo. Perché basterebbe una delle due aggravanti contestate per spedirlo all'ergastolo. Ma Patrick ha collezionato una serie di accuse per quella sera di ferocia. Era stata Maria Teresa a svegliarsi e si era trovata di fronte una figura incappucciata: il suo ex ragazzo, che anche a scuola stava sul banco con la testa affondata nel cappuccio. L'aveva visto accanirsi su Daniele, originario di Casalmaggiore, poi con la stessa lama Patrick l'aveva ferita al braccio sinistro tentando anche di strangolarla: lesioni personali pluriaggravate, questa l'accusa, non solo per l'uso dell'arma ma anche perché Maria Teresa avrebbe potuto ostacolarlo e lui l'ha aggredita. Un coltellaccio da cucina lungo 33 centimetri, con una lama da venti, che Mallardo si era portato da casa: da qui il porto abusivo dell'arma.

Quel 5 maggio aveva pedalato per una ventina di minuti, Patrick: da casa sua, a Fognano, fino all'ex mulino di strada Martiri della Liberazione. Era uscito di casa verso le 23, quando ormai era scattato da un'ora il coprifuoco previsto in quel periodo. Sapeva di poter trovare Daniele e Maria Teresa, perché altre volte tutti e tre si erano dati appuntamento lì per fare serata. E il piano era quello di uccidere, secondo la procura. Eppure, subito dopo l'omicidio, sentito dai poliziotti, aveva puntato il dito contro il perfetto sconosciuto: aveva parlato di una persona in sella a una bici, con una corporatura simile alla sua e il cappuccio calato in testa, che aveva incrociato all'altezza del passaggio a livello di via Volturno. Dichiarazioni che gli sono costate anche l'accusa di simulazione di reato aggravata.

Perché l'uomo nero non c'era. Era lui l'uomo nero. Geloso e ossessionato da quel rapporto malato con Maria Teresa, che in qualche modo era proseguito anche dopo la fine del fidanzamento a dicembre. Ma è sulla premeditazione che si scontreranno le parti. I difensori di Mallardo, Francesco Savastano e Raffaella Santoro, per ora non scoprono le carte. La strada della perizia psichiatrica, invece, è ancora percorribile, eppure è un percorso in salita. Perché sul movente non pare ci siano dubbi. Daniele era diventato il rivale. Il nemico da uccidere.

E scatta anche l'accusa di maltrattamenti

«Lo avevo lasciato attorno a Natale. Mi aveva anche tradito, ma io me ne sono andata perché mi aveva picchiata»: le parole di Maria Teresa il giorno dopo l'omicidio. E gli inquirenti le hanno creduto, perché Patrick Mallardo è accusato anche di maltrattamenti nei confronti dell'ex ragazza, con cui aveva anche convissuto. Botte, oggetti scagliati addosso sia in casa che per strada, telefonini distrutti in preda alla gelosia e insulti: dagli inizi del 2019 al mese di luglio e poi anche l'anno successivo, da luglio a dicembre, fino a quando lei se ne andò, Maria Teresa avrebbe continuato a subire le vessazioni di Patrick. Anche la sera dell'omicidio avrebbe dovuto chinare la testa e fornire agli investigatori una versione che lo avrebbe scagionato, ma lei raccontò ciò che aveva visto. «Sì, l'ho ucciso, e se non vuoi che uccida anche te, ascoltami, fai come ti dico, o sarai la prossima», le avrebbe urlato. Maria Teresa avrebbe dovuto riferire ai poliziotti che tutti e tre erano d'accordo di ritrovarsi nell'ex mulino e che era stata lei ad invitarlo. E lui? Lui era arrivato fortunatamente in tempo, l'aveva sentita urlare ed era entrato, ma Daniele era già morto. Ucciso da un tizio che poi era fuggito. L'incappucciato in bici che aveva incrociato vicino al passaggio a livello di via Volturno. La prima (goffa) versione di Patrick. Che gli è costata un'altra accusa: minaccia aggravata per costringere Maria Teresa a coprirlo. Tentando di far partire la caccia allo sconosciuto.

