Una grande famiglia. Accogliente, attenta ai bisogni delle persone, che «pensa in grande» ma restando fedele a se stessa ed ai propri valori.

È «il calcio vissuto con passione» secondo il G.S. Mercury, storico sodalizio cittadino che in questo 2021 festeggia il suo mezzo secolo di vita. Una ricorrenza celebrata in grande stile, al Palazzo del Governatore, con un incontro – condotto dal giornalista della «Gazzetta di Parma» Vittorio Rotolo - che ha visto la partecipazione di autorità, ex giocatori, amici e collaboratori storici.

<G.S. Mercury. Cinquant'anni biancoverdi> (Kriss Editore) è il libro - curato da Alessandro Freschi - che, tra fotografie, curiosità e ritratti di personaggi, ripercorre la storia del club. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all'associazione Snupi-Sostegno nuove patologie intestinali.

«Rispetto agli altri libri che ho scritto, questo è stato più semplice dal momento che la storia sportiva del Mercury l'ho vissuta in prima persona: con papà dirigente, la sede ed il campo li ho conosciuti ben prima di cominciare a giocare» sorride Freschi.

Cinquant'anni portati splendidamente, per il Mercury: l'«universo» biancoverde continua infatti a sprigionare energia, alimentato dall'instancabile operosità di dirigenti e tecnici, insieme all'entusiasmo dei 150 ragazzi (e delle rispettive famiglie), tesserati per i diversi gruppi, dalla Scuola Calcio alla Seconda Categoria.

Nata nel 1971, nel quartiere Baganza Farnese, attorno all'allora nascente Chiesa di San Pellegrino, per volontà di Bruno Ronchini, Daniele Freschi, Luigi Melegari e don Giuseppe Tanzi, il Mercury ha contribuito alla crescita educativa e formativa di intere generazioni di giovani. Gli inizi con il calcio e la pallavolo, i primi ritiri estivi, l'inaugurazione del campo «Cavagnari» di via La Spezia, una struttura che nel tempo si è ampliata fino a diventare oggi un centro sportivo di prim'ordine, con quattro campi, di cui due sintetici.

I cinquant'anni del Mercury sono anche l'occasione per ricordare chi non c'è più: il primo presidente Bruno Ronchini, il dirigente Oreste Anzola, l'allenatore Claudio Estasi, i cui familiari hanno ritirato un premio alla memoria. Gli altri riconoscimenti sono stati invece consegnati a Maurizio ed Enza Bertoli, così come a Luigi Melegari.

«Provo una grande emozione, oggi» ha osservato il presidente del G.S. Mercury, Stefano Bertolini. «È un giorno che lega passato, presente e futuro. In questi cinquant'anni - prosegue - abbiamo fatto dell'etica comportamentale un caposaldo della nostra attività, sensibilizzando i giovani a vivere lo sport in maniera sana e leale, insegnando loro a gioire per i successi ma anche ad accettare le sconfitte».

