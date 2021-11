Le «bollette pazze» di Iren: solleciti per un centesimo e importi scaduti

Montechiarugolo Sono in consegna, con il servizio postale ordinario, gli avvisi di pagamento della seconda rata della Tari 2021 per conto del Comune. Avvisi che fanno discutere molto i cittadini.

Innanzitutto sono saltati all'occhio i ritardi nell'arrivo della missiva: numerose famiglie, a Monticelli e non solo, hanno ricevuto la lettera con la tassa giorni dopo la scadenza prefissata.

Inoltre, sull'avviso Tari, alcuni cittadini si sono trovati solleciti di pagamento per pochi centesimi, in qualche caso anche di un solo centesimo, che hanno scatenato ilarità e incredulità.

Tutti i solleciti «incriminati» si riferiscono ad un documento in scadenza il 30/06/2021 per un importo veramente esiguo: si va da 1 centesimo a 20 centesimi. E così le persone, confuse, si domandano: «Ma davvero mandano una lettera per un centesimo?». E ancora: «Dovrò pagare una multa anche se la lettera mi è stata consegnata in ritardo?».

Il clamore scatenato dalla vicenda è arrivato anche in piazza Rivasi. Dove il Comune, «scusandoci per i disguidi», fa sapere che «alcuni avvisi potrebbero essere recapitati in ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 31/10/2021, che slitta al 2/11/2021 come primo giorno utile non festivo. Saranno ritenuti regolari i pagamenti effettuati entro e non oltre 15 giorni la data di ricevimento, senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni e degli interessi».

Circa i pochi spiccioli sollecitati nelle lettere Tari, il Comune parla di «un errore tecnico» per cui «nella prima pagina dell'avviso relativo alla seconda rata Tari 2021 è stata indicata una voce “sollecito” di un documento scadente al 30/06/2021 per un importo esiguo. Tali cifre non sono dovute e si prega di non provvedere ad alcun versamento».

Infine il Comune chiarisce che la voce «Tefa 2021», indicata nell'F24, «è il tributo annuale provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, applicato fin dal 2013 e calcolato nella misura del 5% sul totale Tari dovuto per l'anno in corso». Per ulteriori chiarimenti, l'amministrazione comunale invita a contattare Iren».

Riccardo Zinelli