A zig zag sull'Emilia, sorpreso da una pattuglia, abbandona l'auto in una rotatoria e fugge

La pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile ha notato un'auto che zigzagava pericolosamente lungo la via Emilia e quindi ha raggiunto la vettura, prima che il conducente con la sua guida, potesse mettere a repentaglio l'incolumità sua e di altri automobilisti. Ma, il conducente, forse preso dal panico, arrivato all'altezza della grande rotatoria fra le vie Gramsci e 24 Maggio, è uscito di strada ed è scappato, lasciando la macchina sulla rotonda. In corso indagini per accertare di chi sia l'auto. In tanti, nel tardo pomeriggio di sabato, hanno notato l'auto abbandonato sulla rotatoria.

r.c.