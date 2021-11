Addio a Claudio Talignani, sindaco e poi vicepresidente della Provincia

Gian Carlo Zanacca

Sul camper con cui era solito intraprendere lunghi viaggi in Europa, dopo la scomparsa della moglie Pina, agli inizi degli anni duemila, aveva citato, a caratteri cubitali, l’incipit del carme 101 di Catullo «multas per gentes»: di gente in gente Claudio Talignani, 82 anni, è giunto al termine della sua esistenza, sindaco socialista di Collecchio dal 1975 al 1979, vice presidente della Provincia di Parma dal 1980 al 1985 e consigliere regionale dal 1985 al 1995, ha sempre posto l’uomo al primo posto nella gerarchia dei valori ed ha sempre inteso la politica come servizio, mai disgiunta, quindi, da una profonda umanità.

È stato protagonista di un tempo straordinario per la politica fatta di impegno e di passione, un tempo in cui il Partito socialista italiano ha anche avuto un ruolo determinante nelle alleanze che hanno dato vita a maggioranze politiche che hanno segnato la storia a livello locale e nazionale. Era fiero di essere un socialista, fin da ragazzo si impegnò nell’attività politica, seguendo una tradizione familiare consolidata: al nonno Alberto Tarasconi, non a caso, era dedicata la sezione di Collecchio del Psi – Partito socialista italiano. Seguì una lunga gavetta in seno al Psi diventando prima responsabile provinciale dei giovani e poi sindaco di Collecchio nel 1975, diede le dimissioni, qualche mese prima della fine del suo mandato, per occuparsi della segreteria provinciale, nell’aprile del 1979.

Dopo le elementari a Collecchio, frequentò le medie alla Parmigianino ed il liceo Scientifico Marconi, per iscriversi, poi, a ingegneria a Pisa, giunse quasi alla laurea ma lasciò, per dedicarsi proprio alla politica. Colto e preparato, in un intervista di qualche anno fa alla Gazzetta di Parma, disse: «Come sindaco non mi sentivo uomo politico, non connotavo le persone in base al loro credo. I problemi anche di un singolo individuo erano i problemi del sindaco». È stato il primo cittadino di tutti i collecchiesi. Il suo ufficio, ricorda l’allora segretaria Miranda Amoretti Cesari, era come quello del medico: «l’anticamere era sempre affollata e lui ascoltava tutti. Se ne va un politico di razza, una persona corretta, disponibile, cordiale, educata con il personale e con i cittadini». Nel periodo della pandemia aveva scritto le sue memorie, che ha donato al sindaco, Maristella Galli, e che avrebbe voluto donare anche ai consiglieri comunali dal titolo: «Lo chiamammo “Documento di Base”, ricordi di un giovane socialista”, il suo lascito alla sua comunità. Ci ha lasciati un uomo che ha rivestito ruoli importanti partendo da una grande passione politica e sostenuto da forti principi morali e religiosi» Lo piangono la figlia Maria, il fratello Gino e la nipote Maddalena.