Batosta a Lecce: Zero sufficienze

Osorio 4

Gli avversari parevano schegge, lui in mezzo spesso imbambolato come peraltro i suoi compagni di reparto e non solo. E si diceva che la B gli andava stretta...

Danilo 4

Lui in B non ci ha mai giocato ma siamo sicuri che si sta divertendo poco. La barca faceva acqua e lui ci ha messo del suo, specie sul gol numero 3.

Cobbaut 4

Vien da chiedersi se Dermaku, spedito via come un pacco, fosse così più scarso del belga che ieri ha visto solo le luci posteriori dello scatenato Coda.

Delprato 4

A tratti è parso straniato, sul primo gol ci va molle, sul rigore prima dorme poi fa mani, davanti non combina nulla. Prova disastrosa.

Vazquez 5

Ha provato a tener su la baracca che crollava ma anche lui, talvolta troppo individualista, alla fine è stato travolto.

Sohm 5

Era partito anche benino, chiudendo varchi e provando a cucire il gioco, poi però si è ben presto fatto buio e ha perso le distanze.

Juric 4,5

Doveva essere l'uomo in grado da fare argine ma ha fallito completamente, anche se le colpe, è ovvio, vanno condivise. Sempre in ritardo, poco ispirato, insomma, inutile.

Coulibaly 4,5

Ci mette la buona gamba che ha, ma il calcio non è atletica e serve altro per aiutare una squadra slegata come il Parma. Una prova deludente.

Tutino 4

Non esiste una fase offensiva preparata e lui si batte senza costrutto tentando di dialogare con Benedyczak ma senza riuscire mai a pungere.

Benedyczak 4

Stavolta ha toppato contro i marpioni del Lecce: mai uno spunto, mai una sponda, e la pressione sugli avversari è stata impalpabile.

st 15' Inglese 5

Entra sul 4-0 e prova là davanti a tenere qualche pallone e a concludere ma anche lui resta invischiato senza scampo.

st 15' Busi 5

Rileva lo spento Delprato ma fa più che altro danni. Oltretutto becca un giallo inutile.

21' st Mihaila 5

Va a sinistra a fare il «tutta fascia» ma lì è sacrificato. Una bella iniziativa con tiro fuori di poco.

33' st Traore sv

Debutta nel momento più basso del Parma l'ex Manchester United che ha grande fisico ma anche, pare, grande lentezza. Un Sohm-2?

33' st Bonny sv

Cameo finale senza possibilità di mettersi in mostra.

L'ALLENATORE

Maresca 4

Se non avesse uno staff di una decina di persone verrebbe da dire che potrebbe considerare l'ipotesi di farsi da parte perché il suo progetto sta perdendo i pezzi e lo ha fatto anche nelle ultime due vittorie. Perché per fare il 3-5-2 difesa e ripartenza non servono profeti. Ma anche quello va fatto per bene, con calciatori (e uomini) giusti per capacità e volontà. Cosa che qui non accade e lui è il primo responsabile. Intanto la strada si fa sempre più in salita.

IL «MENO PEGGIO»

Buffon 5,5

Sul primo gol ci è parso un po' sorpreso dal guizzo di Coda, sul terzo una sua respinta è stata rigiocata da Strefezza. Per il resto però ha fatto diverse parate, non tutte semplici, per contenere il passivo che avrebbe potuto essere anche più indecoroso. E' poi stato lui, da capitano, a portare la squadra a prendere le giuste reprimende dei tifosi sotto la curva. Chissà cosa gli passa per la testa quando, essendo venuto a Parma con il sogno di riportarlo in serie A, vede la sua squadra allo sbando , senza neppure un briciolo, della sua voglia, della sua determinazione per portare a casa il risultato.