La testimonianza: «Così abbiamo aiutato i carabinieri a portare la ragazza lontano dalle fiamme»

Fra i primi ad arrivare sul posto alcuni giovani che tornavano a casa, a Fidenza, dopo avere trascorso una serata a Fiorenzuola. «Sono ancora sotto choc - ha raccontato uno di loro - e non riesco ad allontanare dalla mente quelle immagini drammatiche. Siamo stati fra i primi ad arrivare e la scena che si presentava era terribile, la macchina che andava a fuoco e i pochi istanti che rimanevano per mettere in salvo la giovane. Due amici che erano con me sono accorsi ad aiutare i carabinieri a sollevare e ad allontanare la ragazza, perché rischiava di venire avvolta dalle fiamme. Se rimaneva ancora per poco non voglio immaginare le conseguenze. Tutti e quattro hanno rischiato la vita, ma la giovane non poteva essere lasciata là, in quello che, da a lì poco, si sarebbe trasformato in un inferno. Le gomme che scoppiavano, le fiamme alte, rottami sparsi dappertutto. Io ho cercato di bloccare le macchine che arrivavano e poi quando sono arrivati dei vigilantes, ho chiesto loro che se potevano mettere le loro auto di traverso, coi lampeggianti, per segnalare e fermare il traffico, deviato poi sulla strada del Fornio. La giovane era priva di sensi e sembrava piuttosto grave. Adesso speriamo solo che riesca a salvarsi».

r.c.