Liste e candidati: mese decisivo per il dopo Pizzarotti

Pierluigi Dallapina

Le prossime saranno settimane di incontri e telefonate, perché tutti i partiti sono alle prese con il dopo Pizzarotti. Nessuno ha rivelato il proprio candidato sindaco, anche se il toto nomi è iniziato da un pezzo. Qualcuno ha già smentito, altri non dicono nulla ma ci sperano. Le incognite però sono ancora tante, soprattutto nel centrosinistra, a causa delle turbolenze nel Pd: quando l'accordo con Effetto Parma sembrava fatto, e pronto ad allargarsi alle altre forze della coalizione, ecco che spunta la grana del congresso a rimettere tutto in discussione. Qualcuno ha commentato: «Il solito Pd». Altri, lo chiamano «effetto Tafazzi».

Intanto il centrodestra osserva e spera di uscire con il nome del candidato prima di Natale. Ma anche qui non mancano gli ostacoli: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia vogliono essere gli anti Pizzarotti, anche se temono la concorrenza dell'ex sindaco Pietro Vignali.

Pd alle prese con il congresso . In bilico l'intesa con Pizzarotti

Le elezioni sembrano l'ultimo dei problemi di un Pd alle prese con l'ennesima grana «domestica». Dopo i mal di pancia per l'intesa con Effetto Parma e il no alle primarie (che però non sono ancora archiviate) adesso il partito ha ricevuto una lettera da Stefano Vaccari, responsabile nazionale dell'organizzazione, in cui viene imposto di organizzare il congresso, al massimo entro fine gennaio. «Il rinvio dei congressi dopo il voto non era un'ipotesi praticabile», si legge nella lettera datata 4 novembre che si conclude così: «Possiamo concedervi una proroga limitata al 31 gennaio 2022 per consentirvi di svolgere i vostri congressi».

Questa sera è convocata una direzione provinciale, ma il primo punto all'ordine del giorno sarà l'intesa elettorale Pd-Effetto Parma per le elezioni provinciali del 18 dicembre, quando schiereranno una lista unitaria a sostegno della candidatura a presidente della Provincia di Andrea Massari, attuale sindaco di Fidenza.

E il congresso? I due segretari, Filippo Fritelli (provinciale) e Michele Vanolli (cittadino) si ricandideranno, ma il primo dovrà vedersela con Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo della corrente Energia democratica, mentre Caterina Bonetti potrebbe sfidare il segretario cittadino. Dovessero cambiare i segretari, l'intesa con Effetto Parma potrebbe essere rivista a favore del Pd - ora i critici contestano a Fritelli e a Vanolli di essere andati al traino del sindaco Pizzarotti - mentre le primarie potrebbero riprendere quota. In questo caso il capogruppo Lorenzo Lavagetto e Michela Canova hanno già detto di essere pronti a sfidarsi. Intanto, per il toto candidati si continua a parlare dell'assessore alla Cultura Michele Guerra e dell'ex senatore Giorgio Pagliari. Il quadro poi si complica se si allarga l'inquadratura ai partiti del «cantiere Draghi»: Azione, Socialisti, Italia viva, + Europa potrebbero sfilarsi e correre con un loro candidato. Giovedì è atteso un nuovo tavolo di coalizione

Lega, FI e Fratelli d'Italia: cercasi candidato civico

Il candidato sarà presentato alla città prima di Natale. I più ottimisti sperano di riuscire ad annunciarlo entro fine novembre, perché contrariamente a quello che si potrebbe pensare il centrodestra, senza troppo clamore mediatico, già da settimane sta sondando il terreno per trovare il nome giusto. Qualcuno, anche se a lungo corteggiato, ha già detto no, come l'ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano, mentre con altri il dialogo è in corso da tempo. E questo è il caso di Filippo Mordacci, comandante dei militi dell'Assistenza pubblica che piacerebbe alla Lega visto il suo profilo di candidato civico. Poi è spuntato anche il nome di Leonardo Cassinelli, attuale presidente di Confartigianato che si avvia verso la scadenza del mandato.

Sul tavolo delle trattative ci sono altri papabili, ma dai tre partiti della coalizione di centrodestra non filtrano ulteriori indiscrezioni. Oggi a pranzo i tre coordinatori di Lega (Sabrina Alberini), Forza Italia (Enrico Aimi) e Fratelli d'Italia (Federico De Belvis) si troveranno a pranzo per definire i nuovi ingressi nella cabina di regia incaricata di definire programmi e candidature in vista delle elezioni amministrative. La Lega schiererà il senatore Maurizio Campari e il vicepresidente dell'assemblea legislativa regionale Fabio Rainieri, mentre per Fratelli d'Italia ci saranno Fabio Marmiroli e Priamo Bocchi. Forza Italia, attenta alla parità di genere, punterà su Laura Schianchi e sull'ex assessore Giovanni Paolo Bernini.

Il mandato della cabina di regia è chiaro: trovare un candidato civico che spezzi l'asse Pd-Effetto Parma. I simboli dei partiti dovranno comparire sulle liste, ma no secco al recupero di ex politici. Tradotto: nessuno pensa di ricandidare l'ex sindaco Pietro Vignali, impegnato in un tour cittadino per incontrare i delusi dell'amministrazione Pizzarotti. Intanto, sabato pomeriggio il centrodestra era da Daniele Capezzone, in città per il suo libro «Per una nuova destra».