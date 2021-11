Pienone per November Porc: ritorno a Sissa in grande stile e con qualche polemica

Michele Deroma

Un sole a dire il vero piuttosto timido, a differenza di quello splendido di sabato, non ha comunque impedito un nuovo pienone, nella giornata di ieri, a Sissa, per la prima domenica dell'edizione 2021 del «November Porc», la kermesse - organizzata dall'associazione «Strada del culatello» con il sostegno della Provincia di Parma, della Regione Emilia Romagna e di Apt servizi - che da 27 anni, quando esordì proprio a Sissa, anima il novembre della Bassa parmense.

Dopo la serata di venerdì, animata dal «Drag Pork Show» di Gemma Jones e Ape Regina, e la giornata di sabato, che ha visto come suoi momenti clou l'inaugurazione ufficiale della manifestazione e lo spettacolo «Io parlo parmigiano: the gozen show», sono stati in tantissimi anche ieri ad affollare le vie del centro di Sissa, ai piedi della visitatissima rocca dei Terzi. Particolarmente apprezzata, oltre ai piatti preparati dal personale delle associazioni locali e gustati dal pubblico all'interno del tendone allestito in via Roma, è stata la presenza delle bancarelle del mercato di Forte dei Marmi, che si sono unite a quelle del «mercato dei sapori», dove sono rimasti in esposizione per tutta la giornata, così come già avvenuto sabato, i prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia, con un'attenzione ovviamente particolare per i sapori della Bassa, quei «sapori del maiale» che ventisette anni fa, proprio a Sissa, aprirono la strada a quello che sarebbe poi diventato il «November Porc».

Tornato nel 2021 dopo l'anno di stop forzato dal covid: rispetto alle edizioni pre-pandemia del «November Porc» non si sono tenute alcune iniziative diventate negli anni un «must» e che avrebbero potuto generare situazioni di eccessivo assembramento, come la cottura e distribuzione gratuita del «maxi-mariolone» simbolo della tappa sissese della manifestazione, o la dimostrazione della lavorazione delle carni di maiale da parte dei norcini locali.

C'è però chi ha inoltre sollevato una polemica in merito ai controlli effettuati ai varchi di accesso alla manifestazione – allestiti, in occasione del weekend sissese, in via Matteotti – dove, al momento della verifica del possesso del Green pass (obbligatorio) e dell'acquisto del biglietto di accesso di due euro, a ciascuna persona è stato consegnato un braccialetto che ha permesso di muoversi liberamente nell'area coinvolta nella manifestazione. Come già chiarito dagli organizzatori dell'evento, il pagamento dei due euro si è reso necessario in questa edizione del «November Porc» per coprire gli elevati costi di organizzazione della manifestazione, che visto il contesto emergenziale ha reso necessario il ricorso al supporto di un servizio di vigilanza privata per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Nulla che abbia comunque impedito il sospirato ritorno ad un clima di festa, nel paese rivierasco teatro della prima tappa della staffetta più golosa d'Italia. Nel prossimo weekend, come da tradizione, il «November Porc» farà tappa a Polesine, per il fine settimana dal titolo «Ti cuociamo preti e vescovi».