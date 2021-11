Pugni, calci e bottiglie come armi: in centro un altro sabato di violenza

Michele Ceparano

Un altro sabato, un'altra rissa in centro. L'ennesima. Stavolta in via Dante, nel cuore del «salotto» cittadino, che collega via Cavour e via Garibaldi. Botte in mezzo alla strada - raccontano i testimoni - tra oltre una cinquantina di giovani, quattro dei quali, tutti maggiorenni, sono stati fermati e identificati dalla polizia di Stato. La follia, a cui hanno assistito numerose persone, si è scatenata intorno alle 21,30.

Prima, infatti, sarebbe stato impossibile dal momento che per tutto il pomeriggio la polizia - prima assieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale e successivamente ancora con personale di borgo della Posta -, su impulso del questore Massimo Macera, anche lui presente, aveva messo in atto nella zona e, anche in via Dante, dei controlli massicci in cui erano state identificate numerosissime persone. Controlli ad ampio spettro dal rispetto delle normative anti-Covid a quello dell'ordinanza comunale sul consumo e la somministrazione di bevande alcoliche. Ma anche per scongiurare le risse tra giovani e giovanissimi, dopo i recenti episodi tristemente saliti alla ribalta della cronaca.

Intorno alle 21,30, però, con la «strada libera» per un attimo dalle forze dell'ordine, come lo scattare di una molla a lungo bloccata, si è scatenata, a detta di chi l'ha vista, una maxi rissa. È così andato in scena il solito, tristissimo repertorio di calci, pugni e bottigliate. In più qualcuno ha anche afferrato un cartello stradale brandendolo come un'arma. Minuti di violenza cieca, che hanno fatto scattare subito l'allarme. In via Dante sono così immediatamente arrivate due volanti e, come accade in questi frangenti, si è scatenato il fuggi fuggi generale.

I picchiatori hanno sciamato per le vie laterali, provando anche a seminare le volanti. Alcuni, che hanno imboccato borgo Ronchini, hanno anche rovesciato due bidoni per la raccolta del vetro per fermare le pantere. I poliziotti sono, però, riusciti ugualmente a bloccare quattro ventenni, tutti parmigiani ma di famiglie di origine straniera. Li hanno così accompagnati in questura e identificati.

Quello di sabato sera, un episodio in cui nessuno sarebbe rimasto ferito ma su cui la questura sta facendo degli approfondimenti, è l'ultimo di una serie che ha visto, nelle ultime settimane, scatenarsi delle risse tra giovani in pieno centro.

I «teatri» dei comportamenti violenti sono sempre nel centro cittadino. C'è viale Toschi, dove tre sabati fa i carabinieri della Compagnia di Parma, dopo che si era scatenata un'altra mega rissa, sono intervenuti fermando sette giovani, tra cui alcuni minorenni, segnalandone sei per droga e denunciandone uno che aveva un coltello a serramanico. Oppure la Ghiaia, dove durante l'estate, sempre al culmine di una rissa, un giovane aveva estratto un coltello. E, poco lontano dalla Ghiaia, il mese scorso, alla fermata dell'autobus di viale Mariotti, si era scatenato un altro violentissimo tafferuglio. Bruttissimi spettacoli che inquietano residenti e commercianti di una parte di Parma che il sabato si trasforma spesso in un campo di battaglia. Ma chi ha preso il centro cittadino per un ring avrà la vita sempre più dura. I controlli nei week end, infatti, come dimostrato dal pomeriggio di sabato, si faranno ancora più intensi.