Quando arrivava la «donna delle punture»

Lorenzo Sartorio

«I la ciamävon Nisén», ma il suo vero nome era Berenice. Abitava in un locale di un vecchio stabile ubicato in uno di quei borghi adiacenti via XXII Luglio, più un «granär» che un appartamento, dalle cui finestrelle si poteva intravedere il plurisecolare cono del campanile del Duomo ed annusare i profumi di caffè tostato della drogheria Stagnati e di pandoro della pasticceria Vivaldi. Come pure il tempo era scandito dal rintocco delle campane di San Quintino, Santa Cristina e Santa Maria Maddalena. Contrariamente al nome coniugato al diminutivo («Nisén»), che poteva indurre a pensare si trattasse di una figura femminile esile, Berenice, era un donnone alto e grosso che si spostava sempre a bordo della sua bici nera con metà del parafango posteriore dipinto di bianco, retaggio del tempo di guerra e dell'oscuramento quando nelle strade, anche quelle cittadine, mancava l'illuminazione pubblica per il timore dei bombardamenti.

«Pramzàna dal sas», gustosa e genuina come la tortafritta, la «Nisén», apparteneva ad una famiglia povera ma onestissima. Aveva perso da tempo i genitori, non aveva né fratelli né sorelle ed era rimasta zitella per scelta, ma anche «per delusione» come mormoravano le comari del borgo in quanto il moroso «un celerén (poliziotto in servizio presso il reparto «Celere» negli anni cinquanta di stanza in Pilotta) ädla basitàlja», una volta ottenuto il trasferimento in altra sede, non si era più fatto né sentire né vedere lasciando la povera «Nisén da lè cme ‘na panchénn'na dal Stradón».

La «Nisén» alternava il lavoro di domestica ad ore con il praticare le iniezioni a casa delle persone che richiedevano la sua prestazione. Come avesse imparato a fare le iniezioni non era chiaro, pare che, quando era giovane, avesse imparato a forare i sederi da una sua amica che faceva l'infermiera all'Ospedale. Da quel momento la «Nisén» non smise mai di fare questo servizio iniziando la sua lunga carriera di «punturaia», «pjóva, néva, timpesta», sempre in sella alla sua bici dotata di un «fanalone» sul cui vetro era stata verniciata una croce rossa, della quale, la «Nisén», andava molto fiera. Oggi, nell'era dell'usa e getta, anche le «punturaie» (ma ne esistono ancora?) si sono adeguate alle nuove le siringhe. Un tempo, però, le cose andavano diversamente in quanto, anche fare un'iniezione, rappresentava una mezza impresa. E, a questo proposito, entrava in scena un personaggio che esisteva in ogni paese, in ogni borgata, in ogni quartiere cittadino, addirittura in ogni strada: «la dònna dill ponturi».

Solitamente anziana o di mezza età, era una delle poche in grado di fare un'iniezione in quanto, in gioventù, aveva lavorato come infermiera in ospedale o presso qualche clinica, oppure aveva prestato servizio come domestica nella casa di qualche medico.

In città, in molti casi, il ruolo di «punturaia» veniva esercitato dalla portinaia dello stabile. Comunque sia, era colei che veniva chiamata quando si presentava l'esigenza. E allora la «dònna dill ponturi», a qualsiasi ora, arrivava in casa dell'ammalato per il rito della puntura seguendo una liturgia ormai affidata ai ricordi e al capitolo romantico dell'assistenza infermieristica. Prima di agire, la donna si lavava bene le mani «in-t-al s'ciär» (nel secchiaio) dell'ampia cucina in quanto i servizi igienici un tempo, specie in campagna, erano nell'aia mentre in città si trovavano nella corte, oppure nelle scale. Solo le case signorili avevano il privilegio di avere il servizio igienico tra le pareti domestiche.

Una volta ben lavate le mani con il «savón manganón», cioè quello da bucato poiché avrebbe «disinfettato» di più e ben asciugate con un «boras» (salvietta) fresco di bucato che la «rezdóra» era andata a prelevare nell'armadio tra la biancheria profumata di lavanda, la «dònna dill ponturi» si sfregava bene le mani con l'alcol per assicurare una maggiore e più accurata disinfezione. Dopo di che in un pentolino (poi trasformatosi nel tempo in una vaschetta in alluminio) faceva bollire siringa e ago per una decina di minuti al fine di sterilizzare quel siringone di vetro e quell'inquietante ago che, al solo vederlo, metteva angoscia. Una volta raffreddata la siringa e montato l'ago, che a forza di usarlo si spuntava provocando nel povero ammalato dei dolori lancinanti, veniva risucchiato il liquido dalla fialetta. Quindi, con una mano armata della siringa, alla guisa di un cavaliere antico e l'altra che teneva ben saldo il batuffolo di cotone imbevuto di alcol, si procedeva al rito della sforacchiatura con la speranza di centrare una parte poco sensibile del gluteo e, soprattutto, di non causare ascessi che un tempo, per chi doveva sottoporsi ad iniezioni, erano all'ordine del giorno.

Terminata la liturgia dell'iniezione e dopo avere sfregato violentemente e per qualche minuto con il batuffolo la parte dolente, la «dònna dill ponturi» riponeva accuratamente gli attrezzi sul tavolo e si fermava ad intrecciare le rituali quattro chiacchiere con le altre donne di casa. E se in città la «punturaia» percepiva poche lire per le sue prestazioni, in campagna, il più delle volte, veniva pagata in natura, alla fine della cura, con un galletto da mettere in padella, una gallina da brodo, un coniglio per la cacciatora oppure salami, burro o «'na pónta äd formàj e socuànt óv». Ma, fintanto che doveva sforacchiare sederi adulti i problemi erano relativi. Ben più ardua l'impresa quando la «punturaia» doveva fare le iniezioni ai bambini che, con le punture, non sono andati mai d'accordo. Ed allora, quando un bambino si ammalava ed il medico prescriveva una cura a base di iniezioni, erano guai seri in quanto il piccolo, quando vedeva entrare la donna, si nascondeva da tutte le parti come un topo e, per stanarlo, ci volevano, non solo la pazienza di San Francesco, ma anche «rezdóre» agili e non certo grasse poiché i nascondigli preferiti erano negli angoli più reconditi e angusti della casa.

Una volta afferrato il piccino, mani forti e robuste dovevano immobilizzarlo tra urla, pianti e grida che nulla avevano di umano. Dopo di che la «dònna dill ponturi», con la siringa nascosta dietro la schiena, faceva il suo ingresso nella stanza e scagliava il proprio dardo nel sederino del bambino.

Per i vecchi, invece, le cose andavano molto meglio in quanto, poveretti, quando ormai erano allettati da tempo, non sapevano nemmeno loro se erano ancora al mondo oppure se erano transitati di là, ed allora il compito era facilitato dalla completa e supina acquiescenza del paziente. Adesso i tempi sono cambiati e le siringhe non fanno più paura a nessuno. Eccetto quelle che vengono usate per altre funzioni che non sono certo quelle della cara vecchia «dònna dill ponturi». Ma, questa, è tutta un'altra storia. E ben più triste.