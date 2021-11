«Al Punto Blu nessun debito»: parla il presidente della cooperativa

La «bufera» non si placa al Punto Blu di Monticelli. La Cooperativa Punto Blu Gestione, proprietaria degli immobili in cui vengono svolte le attività sociali, culturali, sportive e ricreative gestite dal Circolo Punto Blu e dal Punto Blu sport Asd, non avrebbe debiti.

A sostenerlo è il suo presidente Giuseppe Dello Russo, che risponde così a quanto pubblicato dalla Gazzetta il 23 ottobre scorso. Nell’articolo in questione Umberto Tomaselli, vicepresidente del Circolo Punto Blu, sosteneva che il Circolo Punto Blu e il Punto Blu sport Asd (Associazione sportiva dilettantistica) non possono più svolgere la loro attività negli spazi dello stesso Punto Blu perché «diffidate a farlo dalla Cooperativa Punto Blu Gestione».

Inoltre, diceva che durante il lockdown, la cooperativa avrebbe deliberato di espellere l’Asd da socio, in quanto indebitata e in fallimento. L’espulsione – secondo Tomaselli - «non è basata su motivazioni veritiere. Per questo è stato presentato un ricorso al Tribunale». Piuttosto «i bilanci evidenziano un debito residuo della Cooperativa verso il Circolo e il Punto Blu sport Asd».

«Vorrei tranquillizzare i nostri soci – afferma Dello Russo - dicendo che la Cooperativa Punto Blu Gestione, proprietaria unica della sede di via Nenni, non ha debiti in corso con nessuno. Ha sempre onorato i mutui e i debiti contratti per la realizzazione della struttura».

Dello Russo precisa che: «La Coop Punto Blu Gestione esiste perché ai tempi della sua nascita, era l’unico soggetto in grado di avere una personalità giuridica necessaria per poter stipulare convenzioni con il Comune di Montechiarugolo». Nei mesi scorsi, la Cooperativa ha costituito una nuova associazione sportiva, chiamandola «Sport center Punto Blu Asd» il cui consiglio di amministrazione - sottolinea Dello Russo - «sta agendo nell’interesse generale del Centro Punto Blu, per ristabilire l’originario spirito unitario».

«Oltre alla Coop – aggiunge il presidente - vi sono il Circolo e la Sportiva Asd. Tutte sono parti di un «unicum», il Centro Punto Blu di via Nenni che, nei suoi primi 25 anni di vita, ha operato con tre cda e un presidente unico».

Dello Russo conclude: «La realtà è che negli ultimi anni, i cda del Punto Blu, condotti da tre presidenti diversi, si sono disgregati. Sono entrate persone che remano per «salvaguardare» il proprio orticello, come se il Circolo o l’Asd fossero disgiunti dalla realtà gestionale unitaria del Centro Punto Blu». r.c.