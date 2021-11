Baganzola, aggredito autista di un bus

Gian Luca Zurlini

«Quando quell'automobilista è sceso dalla sua vettura e, dopo avermi insultato, ha infilato il braccio dentro al finestrino del minibus e mi ha rifilato un pugno sull'orecchio, non ho avuto neppure il tempo di provare a difendermi o di avere paura». A parlare è P.R. uno degli autisti dei minibus che quotidianamente collegano Baganzola con il capolinea «forzato» della linea 6 alla Fiera a causa della chiusura della Provinciale per il ripristino del sottopasso dell'A1 danneggiato a fine agosto.

Far West sulle strade

Il suo racconto è circostanziato e parla di «una situazione che è davvero quasi da Far West sulle strade attorno a Baganzola che percorro ogni giorno col bus per decine di volte al giorno. Le auto contromano non sono l'eccezione, ma la normalità. E ogni volta che si incrociano con i nostri mezzi e gli Happy bus si creano situazioni di potenziale pericolo e di difficoltà nel traffico». Il punto più alto di questo «Far West» è stato raggiunto mercoledì attorno alle 13,40: «Eravamo partiti, io e un collega, da Baganzola con due bus perché è uno degli orari di punta. L'altro mezzo precedeva il mio. Quando siamo arrivati all'altezza di strada Pozzolo, proprio dove il giorno dopo è andato fuori strada il Tir, ho visto da lontano che l'altro bus aveva dovuto fermarsi a causa di una Volvo che viaggiava contromano. Poi, però, la situazione si è sbloccata. Ma aquel punto l'automobilista ha accelerato con rabbia per arrivare prima di me al ponte che c'è lì e ha occupato quasi tutta la carreggiata costringendomi ad arrestare il bus, sul quale viaggiavano 18 persone, il massimo della capienza». In pochi istanti, la situazione degenera: «A gesti e a parole mi ha fatto capire che pretendeva che lo facessi passare, senza tener conto che era lui contromano. Quando ha visto che io, con il mio cellulare, ho fotografato l'auto per documentare la situazione, è come impazzito. Prima mi ha insultato ad alta voce, poi è sceso a fatica, in quanto era vicino al guardrail, dall'auto ed è arrivato vicino al bus aggredendomi sotto gli occhi dei passeggeri, alcuni minorenni. Subito dopo, forse capendo quello che aveva fatto, è risalito sulla vettura e si è allontanato in direzione opposta a quella che stava percorrendo».

La denuncia e lo stupore

P.R., dopo avere terminato il servizio, si è recato al Pronto soccorso per refertare le lesioni subite e ha presentato denuncia anche per interruzione di pubblico servizio ai carabinieri di Vigatto. «L'automobilista è già stato individuato, ma quello che mi ferisce, nonostante abbia più di 30 anni di esperienza sulle strade alla guida di bus, è il clima che si è creato sulle strade attorno a Baganzola, che sono diventate un piccolo Far West». L'autista racconta diversi episodi: «Nei primi due giorni, col doppio senso, nessuno lasciava strada a nessuno. Quando sono stati messi i sensi unici, poi, le transenne e i segnali sono stati spostati e gettati nei canali. E ogni giorno coi bus ci troviamo di fronte auto contromano dovendo in molti casi fermare il mezzo e venendo anche insultati. C'è un livello di tensione che ha raggiunto livelli esagerati, anche se i disagi sono forti. Tanto che i bus, invece di lasciarli a Baganzola, ora li riportiamo in deposito per timore di danneggiamenti». In chiusura, una battuta: «Per fortuna, i passeggeri sono solidali e qualcuno ci porta persino dei dolcetti. Però dovrebbero tutti darsi una calmata».