Gianpietro, 26 anni e già quattro lauree: «Stanco, ma realizzato»

«Le persone sono molto stupite dal mio percorso universitario, anche se io l’ho fatto principalmente per essere sereno e realizzato».

Gianpietro Guatelli, nato e cresciuto tra Costamezzana, Noceto e Fidenza, ha 26 anni e quattro lauree: due triennali e due magistrali, di cui una presa anche negli Stati Uniti. L’ultima, in Ingegneria gestionale, l’ha conseguita il 4 ottobre, lo stesso giorno del conferimento della laurea Honoris causa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«A 18 anni, nel 2013, mi sono iscritto alla triennale di Scienze e tecnologie alimentari, a Parma. Dopo la prima laurea, per completare le mie conoscenze sono andato a studiare Ingegneria industriale meccanica a Bolzano, perché desideravo avere più competenze linguistiche, visto che il corso era in italiano, inglese e tedesco - racconta Guatelli -. Ho cercato, infine, una magistrale che mi interessasse e ho optato per Ingegneria gestionale a Parma, che offriva la doppia laurea (valida in America, ndr)».

Così, a maggio 2021, come previsto dal corso di studi, Guatelli si è laureato negli Stati Uniti e poi, dopo un altro periodo di tesi e tirocinio in Italia, è arrivato anche l’ultimo titolo di studi in ateneo.

Il 26enne, che oggi ha un impiego insieme al padre, a Fidenza, in un’azienda di servizi «Oil and gas», si è affacciato al mondo del lavoro mentre studiava: «Sono stato in un’azienda di servizi ingegneristici e poi ho fatto il tirocinio universitario in un’industria che sviluppava macchine per il controllo qualità. All’inizio ho cercato di affiancare alle mie attività di studio solo delle certificazioni linguistiche, ma dalla seconda triennale ho iniziato a lavorare».

La «prima facoltà» l’ha scelta per «la passione legata all’argomento trattato», mentre le altre sono state il frutto di scelte più ponderate.

«Ho sempre saputo che la mia realizzazione sarebbe stata completa con queste facoltà, con l’ingegneria industriale e adesso, se mi guardo indietro, sono molto soddisfatto del mio cammino - spiega il 26enne -. Tutto è nato dall’esigenza di sentirmi più completo: la prima triennale mi aveva dato tanto, ma sentivo che mancava qualcosa. Da lì il desiderio di studiare ancora, anche se la stanchezza si è fatta sentire. Ciò che, però, mi ha spinto a fare due triennali è stata la forza di volontà, la determinazione, la voglia di realizzare l’obiettivo che mi ero prefissato. A Bolzano, per esempio, in tanti si chiedevano che cosa stessi facendo lì, visto che una laurea ce l’avevo già (ride, ndr)».

Oggi Guatelli rifarebbe tutto da capo, senza alcun dubbio. «Non dirò mai che è stato facile, ma ho valutato se fosse stato meglio fermarsi, sentendosi incompleti, oppure fare uno sforzo per sentirsi più soddisfatti a vita - conclude -. Posso guardarmi indietro e dire che ciò che ho fatto mi rende felice e che a livello universitario non ho rimpianti. Un’altra laurea? No, per adesso sono a posto così». G.P.