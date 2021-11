Gianrico Carofiglio: «Attenzione ai populismi»

Francesco Mannoni

Torna rivisto, aggiornato e integrato il saggio di Gianrico Carofiglio, «La manomissione delle parole» che nel 2010 fece parecchio discutere per i contenuti riflessivi del testo che oggi come allora è «innanzi tutto un atto politico». Il cambiamento dei tempi, l’impoverimento e l’inasprimento del linguaggio undici anni dopo, ne ha imposto la revisione e «La nuova manomissione delle parole» (Feltrinelli, 160 pagine, 15 euro- ebook 9,99) ha aumentato il suo vigore espressivo ricalcando l’itinerario che in precedenza analizzava «il linguaggio del presente, il linguaggio della resistibile ascesa di Berlusconi e della sua imprevista, ma non imprevedibile, longevità politica».

Carofiglio, che cosa è cambiato nel linguaggio in undici anni rispetto alla prima edizione del suo saggio?

«Undici anni fa era veramente un’altra epoca. Per certi aspetti talune manipolazioni del linguaggio di allora, sembrano quasi pratiche dilettantesche rispetto a quello che abbiamo visto in questi ultimi anni. Le tante torsioni della lingua, soprattutto le torsioni populiste, l’alterazione di senso di questi anni - che si colloca su una linea tracciata allora principalmente da Berlusconi ma sviluppandola di molto -, mi hanno convinto ad una revisione. Parlandone con l’editore, ci siamo detti che probabilmente era una buona idea rendere questo libro uno strumento capace di riflettere sull’oggi non soltanto sullo ieri. Perciò ho proceduto all’aggiornamento del testo con la eliminazione delle pagine più datate, a un maquillage grammaticale e sintattico e all’inserimento di alcune cose nuove che erano lo sviluppo di certe linee di tendenza. In più c’è l’introduzione di un intero nuovo capitolo che aggiunge una sesta parola alle cinque (vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta) che c’erano nel testo originario, e che forse è la parola più manomessa di questi anni: “popolo”. In più c’è una riflessione sul concetto di popolo ma soprattutto di comunità che per me, oggi, è il concetto chiave di una riflessione politica progressista».

Ma perché, secondo lei, la parola popolo oggi è così importante?

«Lo spiego in una riflessione critica sull’abuso che si fa di questa parola e su diverse torsioni nelle sue evoluzioni populiste, per capire che significato possiamo dare alla parola popolo. Da ciò passo a riflettere su una parola per me fondamentale che non è nel titolo ma è parte integrante del capitolo, ed è la parola comunità. Secondo me l’idea di comunità, che è un concetto plurale - il popolo non è un concetto plurale, ha un suo carattere monocratico, in questo senso assoluto per certi aspetti - è un’entità frattale nel senso che si può riprodurre a diversi livelli. Ci sono le piccole comunità che compongono le comunità più vaste delle città, dei territori, le comunità nazionali, le comunità degli stati e le comunità degli umani. Il concetto di comunità si presta a tenere insieme il concetto di identità e il rispetto delle diversità».

Nell’introduzione lei afferma che questo libro è soprattutto un atto politico; nell’epilogo invece dice che non è una lezione, non è un manifesto politico, men meno che una riflessione filosofica: perché queste precisazioni?

«Certamente non è una lezione perché l’idea di dare lezioni attraverso i libri non mi piace in generale, e non è un manifesto politico perché non lancia in modo organico una ideologia o un programma. Ma certamente è un atto politico perché rivendica l’importanza della riflessione sulla lingua come riflessione politica e come atto politico, perché il modo in cui diciamo le cose, la verità soprattutto – che a volte nascondiamo - è la parte fondamentale per fare politica nel dibattito civile».

Il parlar scorretto è sempre più diffuso. La situazione lessicale sta peggiorando?

«Ci sono vari fattori. Andiamo con ordine. C’è un problema di ignoranza e di sciatteria rispetto ai doveri che abbiamo di cittadini e di parlar corretto. C’è poi un problema più grave che è quello della manipolazione deliberata, dell’uso improprio alterando i significati di parole chiave del nostro lessico, contribuendo a ridurre la capacità significale delle nostre parole. Confucio diceva che quando le parole perdono di significato, gli uomini rischiano di perdere la libertà».

L’uso della neo lingua che ultimamente circola soprattutto sui social, con abbreviazioni e storpiamenti vari, è davvero un indebolimento del pensiero critico?

«Senza dubbio. Riduce la capacità delle parole di significare e del pensiero di interpretare. E riduce, sostanzialmente, la capacità del pensiero critico e della democrazia».

Cinque parole, vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta, alle quali ora s’è aggiunta popolo, sono la base essenziale del nostro lessico: come funzionano in questo momento?

«Penso che sia molto attuale la riflessione sulla parola vergogna, che era, ed è utilizzata come un oggetto contundente contro gli avversari senza nessun tentativo di riflessione o di autocritica sui propri errori di cui ognuno di noi dovrebbe vergognarsi per avere agito non in conformità con le regole del comportamento. La vergogna è sempre citata come una cosa che riguarda gli altri e giammai come una cosa che possa interessare noi nel senso di una riflessione sugli errori a volte anche gravi che tutti facciamo. Giustizia è una parola chiave: lo era e lo rimarrà sempre nelle sue diverse declinazioni. Il tema della bellezza, di ciò che ci circonda, della fondamentale importanza degli ambienti umani e naturali come tema altamente politico credo che comprenda tutto ciò di cui ci deliziamo; la ribellione è una questione centrale come atto etico non come ribellione violenta, ma come rifiuto di schemi convenzionali del sistema secondo cui “le cose stanno così e non possono essere cambiate”. La parola scelta è la parola più importante per gli individui come tali e come collettività. Da questo punto di vista credo che tutte le parole che c’erano allora siano fortemente attuali e certo ci voleva l’aggiunta della parola popolo che oggi è decisiva».

Tra le manomissioni dolose delle parole, quale può produrre maggiori danni?

«La manomissione della parola popolo è una manomissione dolosa grave capace di produrre manipolazioni del consenso e ondate di rabbia populista. La parola popolo - dipende dall’uso che se ne fa - ha anche la capacità di indirizzare il disagio che esiste nella nostra società nella direzione sbagliata, di trasformarsi in rancore e quindi veleno piuttosto che in mutamento perché la società sia più giusta». Potrebbe essere considerato un reato la manomissione delle parole?

«No. E' solo un atto grave della vita civile».

I suoi sconfinamenti, da Aristotele a Don Milani, indispensabili per meglio esporre e capire il ruolo della parola?

«A me, in origine ma anche ora, piaceva l’idea di fare un itinerario attraverso i pensieri e le parole di altri cercando di tenerli insieme, di cucirli, per costituire la trama delle mie riflessioni. Questo saggio è un libro di libri che percorre il pensiero, la scrittura e le parole di tanti altri, cercando di unirli in una struttura che abbia un suo, autonomo significato».

La pandemia, come agisce sulla diffusione della lingua? Mancando i contatti «de visu» la reprime un po’?

«Per fortuna la pandemia ce la stiamo lasciando alle spalle. Ma non c’è dubbio che abbia prodotto una sua lingua, anch’essa manomessa e manomissoria. Ho anche pensato di inserire una riflessione specifica sulla pandemia, ma introdurre una riflessione su questo tema molto legato a un periodo preciso che sperabilmente finirà presto, m’è sembrato fuori luogo».

Qual è l’obiettivo di questo suo libro?

«Quello della consapevolezza. L’obiettivo di questo libro e anche di altre cose che ho scritto, è generare consapevolezza, che significa far sì che venga fermato quel fenomeno che è dovuto alla sciatteria, al fatto che usiamo in modo inconsapevole parole e metafore. Il solo fatto di attirare l’attenzione sul problema può ridurne la gravità. Naturalmente poi la consapevolezza è attirare gli anticorpi critici rispetto alle manomissioni dolose che mutano il significato delle parole».