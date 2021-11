I topi di appartamento stavolta prendono di mira Pontetaro

Torna l’allerta furti a Pontetaro, con due colpi domenica scorsa: uno consumato, l’altro tentato.

Un mese fa, all’inizio di ottobre, era stato il lato del paese sotto Noceto ad essere interessato dalle sgradite «attenzioni» dei soliti ignoti, che avevano provato per ben 5 volte ad introdursi nelle abitazioni (e, in un caso, il furto lo avevano pure messo a segno purtroppo).

Stavolta nel mirino dei ladri è finita l’altra parte dell’abitato, quella sotto Fontevivo.

Due colpi, dunque, a poca distanza l’uno dall’altro. Tant’è che, secondo le prime ipotesi, negli ambienti investigativi non si esclude che possa trattarsi sempre della stessa banda.

Entrambi gli episodi sono capitati di sera, dopo le 18, lungo la via Emilia: l’arteria stradale che traversa Pontetaro. Nel furto andato a segno, i ladri hanno colpito quando i padroni di casa erano fuori. Al loro rientro, alle 22 circa, l’amara sorpresa.

Per entrare, i soliti ignoti hanno sfondato il vetro di una portafinestra, come mostra una foto circolata su alcuni «gruppi» social.

Dall’abitazione sono stati portati via gioielli in oro, dal valore economico trascurabile. Non un gran bottino, dunque, per i malintenzionati, che tuttavia hanno provocato danni pesanti alla finestra da cui sono passati. Danni più ingenti della refurtiva.

L’altro episodio, un furto fortunatamente solo tentato, è andato in scena poco distante dalla prima abitazione colpita.Le indagini dei carabinieri di Fontanellato, intervenuti per i rilievi, sono in corso. R.Z.