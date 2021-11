Mai presi quattro gol nel primo tempo

Tra gli strascichi negativi del pesante ko subìto dal Parma a Lecce ce ne sono anche di personali. Sì perché ieri abbiamo buttato via alcune ore, impolverandoci le mani, per andare a curiosare negli archivi della Gazzetta: cercavamo un'altra occasione in cui il Parma avesse subito quattro gol nel solo primo tempo. A memoria, pur seguendo i crociati da alcuni decenni, non ce ne venivano in mente. La memoria a volte falla, si sa, ma neppure risalendo le cronache cartacee degli ultimi sessant'anni abbiamo trovato un altro scempio del genere.

Una volta il Parma li ha fatti, 4 gol nel primo tempo (in casa del Torino nel 2008), una volta ne ha presi 5 nel secondo (sul campo della Samp nel 1980) e in diverse occasioni ne ha incassati tre nei primi 45' (tipo nel 7-0 in casa Juve del 2014 o nel 5-0 di Bergamo del 2020) ma un poker del genere a metà partita nessuno ce lo aveva mai rifilato. Incartiamo e portiamo a casa anche questo nuovo primato ma conviene rifletterci su. Se è vero infatti che di gare «degenerate» nella ripresa, con squadre che si allungano, si stancano, si decimano, si demoralizzano e via dicendo, sono pieni gli annali, è evidentemente vero che non si vede spesso un'arrendevolezza, un blob tecnico-tattico-caratteriale come quello proposto dal Parma domenica scorsa nei primi 45'.

E un'altra cosa francamente fastidiosa è che, sia pur sommessamente e senza sguaiataggini, gli avversari ci prendono in giro.

Già, perché la disponibilità di mezzi, l'organizzazione, la professionalità del Parma inteso come club in B non ce l'ha nessuno e in A solo qualcuno. Staff articolati in ogni settore, medici, fisioterapisti, collaboratori tecnici, match analyst, nutrizionisti, magazzinieri, giardinieri. Poi addetti alle risorse umane, consulenti tattici, osservatori. Decine e decine di persone seriamente impegnate a fare del Parma una realtà di eccellenza nel calcio ma che di fronte a questi risultati e al modo in cui maturano diventano il bersaglio dell'ironia dei nostri avversari e talvolta anche degli stessi tifosi crociati. Ed è davvero un peccato perché all'umiliazione del campo (e a Terni, Reggio Calabria e Lecce c'è stato davvero di che avvilirsi) si aggiunge l'amara certezza che non solo i cugini granata ma anche i tifosi delle altre squadre di B godono di fronte alle disgrazie della corazzata-Parma, del Parma-americano, del Parma che «come noi nessuno mai».

Responsabilità

Di fronte a queste considerazioni dunque ci sembra che il primo passo da fare sia acquisire una dote rara: il senso di responsabilità. Nel calcio le partite si possono anche perdere, ma se dietro di te si muove una macchina come quella del Parma, e ancora più dietro ci sono migliaia di tifosi appassionati, e una storia piuttosto blasonata, ecco, allora se in campo non dai tutto con il corpo e con la mente, se prendi le cose alla leggera, come fai poi a guardare negli occhi gente che lavora e soffre per te? E questo senso di responsabilità lo devono avere i giocatori ma dev'essere trasmesso, e dunque posseduto, da dirigenti e tecnico. Maresca ad esempio meglio avrebbe fatto ad unirsi ai suoi giocatori e al team manager Cracolici nel salutare i 100 tifosi accorsi sino a Lecce dopo la partita perché è seminando rispetto che poi lo si può raccogliere quando ne viene il bisogno.

In un quadro di scarso senso di appartenenza risalta ancor di più l'inadeguatezza tecnico-tattica della squadra. La sensazione è che, dopo la gradevole sorpresa dei metodi di allenamento ''leggeri'' e fantasiosi del ritiro estivo, diversi giocatori abbiano via via perso fiducia nelle idee del tecnico. Idee che peraltro lui stesso è andato rimaneggiando man mano che gli avversari gliele smontavano. Ora resta da capire se la fiducia che proprietà e dirigenza invece ancora manifestano sia frutto di lungimiranza o di semplice testardaggine.

Paolo Grossi