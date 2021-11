Over 60, nel giro di 24 ore prenotate 6mila terze dosi

Luca Molinari

Sono seimila gli over 60 che ieri hanno fissato la terza dose nel primo giorno di apertura delle prenotazioni per il richiamo della vaccinazione anti Covid.

In alcuni momenti della giornata il numero verde per le prenotazioni telefonica è andato in tilt a causa di un sovraccarico delle linee telefoniche. L'Ausl, al fine di offrire un miglior servizio possibile alla collettività, rinnova l'invito a «non concentrare le telefonate in questi giorni di apertura delle prenotazioni per le terze dosi» e assicura che «c'è una sufficiente disponibilità di vaccini per garantire la somministrazione a tutti coloro che ne fanno richiesta».

Finora - contando anche sanitari e pazienti fragili - sono state somministrate 13.300 terze dosi.

L'invito a vaccinarsi

«Per contrastare il virus e scongiurare un ritorno al recente passato di restrizioni e chiusure – affermano Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell’Azienda Usl e Ettore Brianti, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – è fondamentale mantenere alte le difese immunitarie, con la somministrazione della terza dose. Siamo certi che il grande senso di responsabilità dei cittadini di Parma li spinga, ancora una volta, ad aderire in massa a questa nuova opportunità, per proteggere ancor più la propria salute e quella degli altri. Il dato dei 6.000 over 60enni che nella sola giornata di oggi hanno prenotato la loro terza dose fa ben sperare in questa direzione».

«Superare dubbi e timori»

«Contemporaneamente, prosegue anche l’attività di somministrazione delle prime dosi – concludono i direttori sanitari – Invitiamo sempre coloro che ancora non l’hanno fatto, a superare timori e dubbi e sottoporsi con fiducia alla vaccinazione». Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose, ha l'obiettivo di potenziare la risposta immunitaria e dunque la protezione dalla malattia.

Il vaccino utilizzato è quello di Pfizer o di Moderna, indipendentemente da quello somministrato in precedenza. La somministrazione è raccomandata dopo almeno sei mesi dalla seconda vaccinazione.

Le persone che hanno diritto alla terza dose, oltre ai pazienti fragili e ai sanitari, sono quelle dai sessant'anni in su; quelle non trasportabili di tutte le età; gli ospiti delle Cra (Centri residenza anziani).

Come prenotare

Per gli over 60 la prenotazione può avvenire tramite Cupweb dal sito www.cupweb.it oppure chiamando il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), oppure chiamando il medico di famiglia se ha dato la disponibilità alla somministrazione della terza dose. Per le persone non trasportabili non occorre prenotazione e la somministrazione avviene al domicilio.

Il personale della sanità sta invece ricevendo sms o email di invito con tutte le informazioni utili. Gli ospiti delle Cra ricevono il vaccino direttamente nel centro. L'attività è già in corso.

Cosa occorre

Il giorno della somministrazione, occorrono un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato, entrambi compilati e firmati. I moduli sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it. Il giorno successivo alla somministrazione della terza dose viene emesso un nuovo certificato verde, con validità di 12 mesi.

Al momento dell’inoculazione della terza dose è offerta la possibilità di sottoporsi anche al vaccinazione contro l’influenza stagionale.