Scoperto mentre cercava di rubare: era un pensionato di 66 anni

Probabilmente la pensione non gli bastava per acquistare quei capi firmati tanto agognati. Così un pensionato di 66 anni, arrivato al Fidenza Village in trasferta dal reggiano ha pensato bene di prenderli senza pagare.

Arrivato nel complesso commerciale di San Michele campagna, come un normale cliente, si è infilato in diverse boutique del Village, rovistando fra i capi di abbigliamento firmati e scegliendo quelli che gli interessavano. Quindi li ha nascosti addosso e in alcuni ha rotto anche l’antitaccheggio. Ma il suo strano comportamento non è sfuggito al personale della vigilanza, che una volta fuori dai negozi, lo ha fermato, in attesa dell’arrivo di una pattuglia di carabinieri. Il pensionato è stato bloccato e perquisito: indosso gli sono stati trovati capi griffati per un valore di seicento euro. Il sessantaseienne, dopo essere stato identificato e fotosegnalato, è risultato incensurato. Per lui è scattata la denuncia.

Intanto i carabinieri, durante un controllo alla stazione ferroviaria, hanno notato un uomo, che aspettava un treno.

Lo hanno controllato ed è emerso che invece di trovarsi in stazione, doveva essere agli arresti domiciliari, da scontare in un’ abitazione della città. Il cinquantunenne, origine napoletana, deve scontare cinque anni per rapina a mano armata. Quando i militari gli hanno chiesto cosa ci facesse in stazione invece di essere in casa, ha risposto che voleva tornare nel suo Sud. Ma questo non è bastato a evitargli un arresto per evasione in flagranza. Dopo avere trascorso la notte in caserma, ieri è stato giudicato per direttissima: condannato a 8 mesi è tornato ai domiciliari. r.c.