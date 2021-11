«Binén» Ferrari, un secolo di vita e mille storie da raccontare

Riccardo Zinelli

Spegnere 100 candeline è un traguardo ammirevole. Se poi viene tagliato in ottima salute, circondato dall’affetto della propria famiglia, diventa memorabile. Ed è proprio questo il caso di Albino - «Binén» - Ferrari, di Ramiola, che domenica scorsa ha festeggiato il secolo di vita in una trattoria di Roccalanzona. «È stato un momento memorabile - racconta il figlio Gianni Ferrari -. Tutta la famiglia si è riunita per festeggiare il capostipite. È stato un giorno bellissimo: 20 parenti si sono stretti attorno a mio padre per il suo compleanno».

Albino Ferrari, nato il 4 novembre 1921, proprio il giorno in cui a Roma venne sepolto il Milite Ignoto, a 100 anni gode ancora di una grande forza e di mente rapida e lucida. Pozzo inesauribile di storie, ricorda con dovizia di particolari e precisione fatti di oltre 90 anni fa.

«Mio padre - continua Ferrari - è veramente forte: vive ancora da solo, nonostante sia vedovo da 14 anni, e si prepara da sé i pasti. Io, suo unico figlio, mia moglie Rosanna e mio figlio Samuele, il suo solo nipote, siamo la sua vita».

Fra le tante storie nella sua memoria, Albino ha scelto di raccontarne una anche per iscritto: quella della battaglia di El Alamein, durante la Seconda guerra mondiale, di cui è reduce. È stampata nel racconto «El Alamein, la mia guerra», uno scritto lucido e diretto dove l’esperienza del fronte è narrata in presa diretta. Partito dall’Italia nel ‘41 con il 65º battaglione fanteria Piacenza, Ferrari è stato 5 anni lontano da casa: rientra in patria il 2 agosto 1946, dopo la dura prigionia in Africa insieme ai soldati inglesi. Durante il viaggio per l’Egitto, dove il suo battaglione doveva dare rinforzi alle truppe italiane, Albino si è anche ammalato di malaria. Ad El Alamein è arrivato con 40 di febbre. Ma è riuscito a guarire superando anche questa durissima prova.

«Da ragazzo mi sentivo uno come tanti - ha confessato Albino Ferrari durante la sua festa di compleanno - non ero straordinario. Anzi, ero “piccolino”. E, con tutto quel che ho passato, non pensavo proprio di arrivare a quest’età». Alla festa di domenica, per portare i suoi auguri, era presente anche il sindaco Michele Giovanelli.

«Sono stato alla festa di compleanno di Albino Ferrari: 100 anni di forza, lucidità e simpatia - racconta il primo cittadino -. Quante storie che può raccontarci una persona come lui! Siamo stati insieme 90 minuti e ogni sua storia era straordinaria. È tornato dalla guerra più forte di prima. Grazie per l’invito Binén, e ci vediamo l’anno prossimo».