«L'incantesimo» di Montali: «In gara a Torino»

Era partito per girare un documentario: ma poi un albero caduto, due animali in un recinto... E un'idea (quella giusta) che si faceva largo con sempre maggiore forza e insistenza. Davvero una magia, «L'incantesimo di Circe»: un breve film di finzione che usa però solo le immagini della realtà costruendo attraverso quelle (e il montaggio) un ipnotico tessuto narrativo. Un cortometraggio che rovescia il senso del mito e che in parte ricorda le suggestioni di un film bellissimo come «Corpo e anima», l'ultimo lavoro del parmigiano classe '98 Alessandro Montali: che adesso sorride nel ritrovarsi ad appena 23 anni in concorso al Torino Film Festival, la principale e più quotata rassegna cinematografica italiana dopo la Mostra di Venezia.

«Una grande soddisfazione - conferma -, sono felicissimo che "L'incantesimo di Circe" concorra nella sezione "Italiana.Corti" di Torino per il miglior cortometraggio. La prima sarà al al Cinema Massimo il 2 dicembre alle 21.45, poi il film, che è distribuito a livello internazionale da Premiere, passerà il 3 alle 11.15 e sabato 4 alle 21.30 e, all'Acec Baretti, alle 22».

Perché proprio Circe? Da dove nasce questa storia?

«L'idea iniziale era quella di girare un documentario nella zona del mito classico, il Circeo, Sabaudia, Terracina... Ma quando sono arrivato là per fare i sopralluoghi nel bosco del Circeo, un enorme albero caduto su un recinto dove erano rimasti solo un daino e un cinghiale ha attirato la mia attenzione. Ho fatto delle riprese, lì e poi anche a bordo di un peschereccio: e una volta visto il girato mi sono accorto che avrei potuto ricavare una storia di finzione, che mi sono messo subito a scrivere. L'intenzione era quella di ragionare al contrario rispetto al mito classico: nel mio corto sono gli animali a trasformarsi in uomini e non viceversa. Così ho costruito una storia in tre atti più un prologo: è un temporale il motore della vicenda. Un albero si abbatte sul recinto degli animali, che scappano. Il daino va a vedere il mondo mentre il cinghiale resta lì».

E cosa accade dopo?

«Nel primo atto cambio di formato, passo in 4/3 e racconto in soggettiva la scoperta del mondo da parte dell'animale, dalla collina al mare, poi nel secondo atto - dove avviene l'incantesimo - seguo il pescatore nella sua routine, infine mostro il daino che torna nel bosco dal cinghiale. I due animali se ne vanno e si trasformano in pescatori...».

Il tutto senza bisogno di alcun effetto speciale, né di parole: una bella scommessa...

«E' tutto suggerito da scrittura e montaggio. Ma c'erano effettivamente grossi rischi: è molto sottile infatti il confine tra fare una cosa troppo complicata che nessuno capisce e sottovalutare al contrario il pubblico. E' stato difficile trovare un equilibrio. Prima di finirlo l'ho fatto vedere a tanta gente per capire le loro reazioni: prima di quella definitiva ho fatto un paio do stesure. E ho aggiunto indizi senza esagerare».

Come hai lavorato sul sonoro, sulla musica?

«A entrambi i due animali protagonisti della storia ho dedicato una nota, un Do e un Fa. Note che poi si uniscono e compongono la colonna sonora finale. Volevo una musica un po' zoppicante, artigianale, sporca. Alla fine ho imparato a suonare la chitarra e l'ho fatta io».

Filiberto Molossi