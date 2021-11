Cani antiesplosivo e artificieri: Fiere blindate per tre giorni

Tanti uomini delle forze dell'ordine impegnati, fuori e dentro, sul fronte della sicurezza. Ma il lavoro di ieri alle Fiere, dove all'assemblea annuale dell'Anci nella prima giornata sono arrivati anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, è frutto di una programmazione che va indietro nel tempo. Il 3 e il 4 novembre, infatti, si sono tenuti il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Antonio Garufi e il tavolo tecnico presieduto dal questore Massimo Macera che ha definito i dettagli operativi. Vi hanno partecipato le forze dell'ordine (polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale) impegnate nel servizio, oltre ai rappresentanti dell'Anci e delle Fiere di Parma.

Da ieri alle Fiere è così iniziato il primo di tre giorni (e due notti) all'insegna della sicurezza. Un servizio diretto dal primo dirigente della questura con la collaborazione di tre funzionari della polizia di Stato.

Già dalla mattinata di ieri è scattata, infatti, una massiccia attività di monitoraggio, controllo e bonifica dei luoghi e dei percorsi. Per l'occasione, dunque, tutte le forze dell'ordine del territorio erano impegnate per un servizio rafforzato, oltre che dagli uomini del reparto mobile della polizia e del battaglione dei carabinieri, anche dai tiratori scelti, dai cani anti-esplosivo e dagli artificieri sia della polizia che dei carabinieri arrivati da Milano e La Spezia.

«Voglio ringraziare tutti per questo grande lavoro - ha commentato il questore di Parma Massimo Macera -, dal prefetto ai comandanti delle altre forze dell'ordine, ma, in particolare, l'Ufficio di gabinetto della nostra questura che ha coordinato tutti gli arrivi e le scorte». Anche quella iniziata ieri alle Fiere, «è una manifestazione in cui dobbiamo garantire l'ottimo risultato cercando il minor impatto possibile in termini di sacrificio per la cittadinanza. Tendenzialmente, da parte nostra, bisogna cercare di prevedere tutto. Fondamentali, comunque, sono la capacità e l'esperienza di chi sta sul campo e noi possiamo contare su funzionari che possiedono questi requisiti».

M.Cep.