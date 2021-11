Cinque secoli di storia chiusi in una stanza

Roberto Longoni

Si chiamava don Francesco Maria Minardi. Orfano, una sorella nubile e un fratello «senza quasi di cervello», nell'aprile del 1672 era caduto «in cattiva indispositio di sua salute». Privo perfino dei soldi per acquistare i purganti prescritti dal medico, non sapeva più come tirare avanti. Al nome del sacerdote quasi un secolo dopo segue quello di Dorotea del Bono. Orfana due volte, lei: dei genitori «vergognosi» (nobili caduti in rovina condannati dal blasone agli ozi forzati) e del duca che, morendo a sua volta, non poteva più pagarle la retta del monastero di Colorno. Accompagnata all'uscio (anche alle monache toccava pur sempre far quadrare i conti), la quattordicenne contessina esaurì presto le porte a cui bussare: a sua volta chiedeva aiuto. Ad aggiungere disgrazia alla disgrazia, per Maria Spoggi e Teresa Ferragalli fu la dipartita non del benefattore, ma del padrone. Così si legge in un'altra delle «storie inedite di parmigiani generosi e fragili» scoperte e raccontate da Fabio Bonati in quello che si spera diventi presto un libro. Defunto Francesco Centoni, le due serve erano rimaste senza tetto né pane, nonostante le ripetute promesse. Anche dai suoi eredi le sventurate avevano ricevuto solo parole buone per nutrire la fame. Come fare?

In quegli stessi mesi, siamo nel 1803, il chierico Domenico Gandolfi la madre invece l'aveva ancora, ma ricoverata, contagiata dalla cancrena che affliggeva lui stesso. Solo e senza risorse, il religioso era sopravvissuto all'estrema unzione, quasi a scontare un residuo di pena. Sfortunato al punto di intimorire la comare secca, non gli restava che sperare nei parmigiani di buon cuore. Erano tempi cupi per chi, anche sano, vestiva l'abito talare: da poco Bonaparte aveva soppresso i sussidi ducali ai religiosi. Tempi cupi e freddi, se i frati dell'Annunciata nel 1804 in una lettera scrivevano di non avere più legna da ardere. E ha un bel dire chi ricorda quell'inverno come mite. In dicembre le «povere figlie Pontissi» si erano già coperte di debiti per scaldare il capezzale della madre «di acciacosa età e malaticcia» e per riempire una scodella da dividere in tre. Ora nessuno faceva loro più credito. Erano disperate.

Diario di miseria e nobiltà

Quante lacrime sono state lavate dalla pioggia del giorno dopo. Quante invocazioni, quanti sospiri si sono dissolti con il fiato di chi li pronunciava. Di essi è intriso il cammino di tanti, se non dei più. Una storia d'ombre, spesso silenziosa come quella dei caritatevoli che alle suppliche diedero ascolto. L'altra, quella ufficiale, intreccio di battaglie e dinastie, sopravvive ai secoli: ai posteri elargisce ritratti in pompa magna, monumenti e dettagliati resoconti. Chi è vissuto rasoterra, invece, impiega un niente a tornare polvere. Quella che alla fine ricopre ogni cosa. E che, se sollevata dalla passione e dall'acume dei volenterosi, può svelare tesori. È nella polvere di Palazzo San Tiburzio, in via Cavestro, che ne giace uno inestimabile quanto può essere un racconto della nostra memoria collettiva. A comporlo è uno sterminato mosaico di nozioni e informazioni, suppliche, donazioni e lasciti, atti notarili e delibere, scorci di tragedie e squarci di luce aperti dal cuore dell'uomo. Quattrocentomila documenti (questa la stima) racchiusi in grandi armadi antichi, a formare una delle più belle pagine della storia di Parma, quella della Congregazione di Carità. A scriverla, un'attenzione per i più fragili e sventurati tramandata nei secoli. L'ultima occhiata frettolosa, faldoni, volumi e scartafacci vergati a mano la ricevettero una sessantina di anni fa, da Ettore Falconi, allora responsabile dell'Archivio di Stato. Sintetizzato il passaggio a volo d'uccello in un articoletto su una rivista specializzata, poi tornò l'oblio.

Ora è tempo di riaprire le ante della memoria, per restituire ai parmigiani e alla comunità scientifica un bene culturale di enorme importanza. «Non solo per la storia della città e del suo territorio, ma anche per la storia dell'assistenza alla persona e della farmacologia a livello nazionale» sottolinea Gianluca Borghi, amministratore unico di Asp Ad personam, l'ente che non a caso ha sede in Palazzo San Tiburzio e ha raccolto eredità e doveri istituzionali della Congregazione di Carità. Riconquistare ripiano per ripiano quegli armadi monumentali significa addentrarsi in un affascinante cammino a ritroso lungo mezzo millennio. Un percorso all'origine indicato dalla sete di moralità e altruismo in un mondo forse più semplice e diretto, ma di certo più duro dell'attuale. L'esigenza affiora proprio dalle carte dell'archivio nascosto.

La reazione del bene

Alla fine del XV secolo a Parma, si legge in un manoscritto inedito e anonimo, si era «scordato l'amore pel Prossimo», tanto che «s'opprimeva il decoro delle povere Vedove, si lasciavano in preda al bisogno i Pupilli, non si riconoscevano gl'Orfani dispersi, ne si mettevano al sicuro quelle Femmine che correvano pericolo di prostituirsi o prostitute bramavano ritirarsi». Da qui, secondo l'oscuro cronista, l'esigenza di un gruppo di parmigiani di dare vita alla Congregazione di Carità. Correva l'anno 1500, e il frate minore francescano Francesco da Meda («predicatore di spirito ardentissimo») riuscì a riunire laici e religiosi, membri di famiglie di classi diverse, nobili e anziani «per mezo di cui si sbarbicassero da questo terreno le zizanie infruttuose de vizij, si troncassero le piante malnate degli abusi e scostumanze».

«La fama della Congregazione - prosegue Borghi - e la riconoscenza della città appaiono chiaramente dai numerosi lasciti e legati. Già da un primo sopralluogo l'archivio, costituito da oltre 500 metri lineari di materiale, mostra la ricchezza di notizie relative alla storia della medicina, alla storia della società ma soprattutto all'eccellenza nella protezione delle categorie più deboli ed emarginate». Dell'importanza di questo caposaldo della solidarietà si accorse anche un tale che di strategia s'intendeva. Napoleone avrà pur fatto patire il freddo ai frati dell'Annunciata, ma si guardò bene dal congelare la Congregazione. A essa infatti concesse di continuare a gestire i propri beni nel favore della collettività, mentre quelli posseduti da tutti gli istituti di beneficenza erano stati unificati e amministrati in modo uniforme. Non furono solo promesse, come dimostra la copia autentica del lascito di un certo Filippo Cesare Centoni, con tanto di bollo e firma di Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, amministratore di Parma e Piacenza. Nel 1805, dopo aver faticato a far valere i propri diritti in un paio di occasioni, la Congregazione scrisse a Parigi. E Napoleone non si limitò ad ascoltare. Indicò a tutti come modello l'istituzione parmigiana, formata da persone stimate, laiche o religiose, capaci di amministrare grazie a riunioni settimanali i beni e i patrimoni per soccorrere la povera gente anche attraverso la distribuzione di elemosine. Nel 1807, il 18 giugno nacque una Congregazione di Carità napoleonica a Venezia, il 17 luglio a Bologna e il 5 settembre a Napoli. Molte ne sorsero in altre città minori. Al Fraternité rivoluzionario Parma aveva mostrato come aggiungere un Charité più antico e concreto.