Il Pd andrà a congresso, «congelate» tutte le mosse elettorali

Luca Molinari

Il Partito Democratico deve andare a congresso. La richiesta di mantenere lo status quo fino alle prossime comunali di Parma - in programma la prossima primavera - è stata respinta dai vertici nazionali.

Lunedì sera all'hotel San Marco, la direzione provinciale del partito ha dato l'avvio formale al processo che porterà al rinnovo delle cariche.

Il cammino che porta alla scelta dei successori di Filippo Fritelli, attuale segretario provinciale, e Michele Vanolli, alla guida dell'unione comunale, ha il sapore di una resa dei conti interna al partito e rimette inevitabilmente in gioco tutto quello che è stato fatto finora, in vista delle elezioni. I due segretari uscenti sono infatti i fautori della recente alleanza elettorale con Effetto Parma, non gradita da una parte del partito, che chiede con forza le primarie, finora bocciate dagli stessi Fritelli e Vanolli.

Le tappe

Il regolamento approvato dal direttivo provinciale per rinnovare le cariche prevede una tempista praticamente identica rispetto a quello regionale. Il primo passaggio fondamentale sono le assemblee nei circoli, che dovranno tenersi entro il 12 dicembre ed eleggere i delegati, in base al numero dei propri iscritti.

I delegati formeranno l'assemblea che nei giorni successivi - probabilmente nella settimana che precede il Natale - sarà chiamata ad eleggere il nuovo segretario provinciale e quindi quello comunale.

Candidature unitarie?

Durante il direttivo di lunedì sera alcuni dei presenti hanno avanzato la proposta di arrivare a candidature unitarie per evitare spaccature interne. Almeno per ora, sembrano difficili convergenze su un unico nome. E' invece probabile che la scelta dei nuovi dirigenti rifletta la divisione fra chi intende proseguire il percorso a fianco di Effetto Parma e chi, invece, è di altro avviso.

Se a prevalere sarà l'ala critica del partito anche lo strumento delle primarie potrebbe tornare in auge per decidere il nome del candidato sindaco della coalizioni di centrosinistra, capeggiata dal Pd.

Tavolo bloccato

Il tavolo di lavoro tra le varie forze del centrosinistra sulla carta continua a procedere - una riunione è in programma già nei prossimi giorni - ma è inevitabile che ogni ipotesi sul nome del candidato sindaco venga congelata in attesa del congresso.

A questo proposito Chiara Bertogalli (Parma Possibile) annuncia di voler «sospendere temporaneamente la nostra partecipazione al «tavolo» ed approfittare di questo tempo, in attesa che venga fatta chiarezza e i nodi vengano sciolti, per ascoltare i comitati spontanei cittadini sorti proprio a causa delle questioni più discusse e spinose». «La partecipazione di Parma Possibile agli incontri promossi da Pd ed Effetto Parma - si legge in una nota - è stata sempre motivata dalla necessità di perseguire un percorso politico unitario nell'ambito del centrosinistra».