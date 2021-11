La truffa del pacco? Arriva via sms

Si chiama «smishing» la truffa che arriva via sms, a cui hanno «abboccato» anche diversi parmigiani.

A differenza del «phishing», veicolato da email, l'inganno viene spedito sul cellulare da un numero «in chiaro», modalità che induce ad abbassare la guardia.

Uno dei più frequenti trucchi per spillare soldi alle vittime è quello della notifica di un messaggio registrato. Un sms che può far pensare a quelli della segreteria telefonica e, se non ci si fa troppo caso, non si nota che il numero da chiamare non ha il prefisso 800 dei numeri gratuiti ma l'899, ovvero quello delle tariffe a sovrapprezzo: solo lo scatto alla risposta può far scendere il credito fino a 12,50 euro, ma può anche attivare servizi a pagamento.

Altro messaggio truffaldino molto in voca è quello che segnala la necessità di sbloccare un pacco in giacenza. «Quando mi è arrivato ero indaffarata e non l'ho letto con attenzione - racconta Federica, appena depositata la denuncia -. Pensando che fosse uno di quegli acquisti fatti e poi dimenticati, ho cliccato il link».

Il logo ricorda quello di un famoso corriere e, tra la fretta di completare l'operazione e le dimensioni ridotte dello schermo dello smartphone, non si fa caso al fatto che l'indirizzo sulla barra non è certo quello di uno spedizioniere. «La richiesta era di 3 euro e ho pagato. Il giorno dopo mi è però arrivata la notifica di una spesa di 38 euro con la carta di credito».

Bloccata immediatamente la carta, e fatta la denuncia ai carabinieri, probabilmente Federica riuscirà ad avere i suoi soldi. «Se avessi attivato l'alert per spese superiori ai 50 euro me ne sarei accorta dopo un mese e chissà quanto mi avrebbero spillato».

