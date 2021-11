Nel Sahara con la mountain bike: la gara estrema di Rudi Coduri

Gara di mountain bike in mezzo al deserto del Sahara tra Marocco ed Algeria con temperature attorno ai 40 gradi, 640 chilometri e 7 mila metri di dislivello da percorrere in sella ad una bicicletta in 6 tappe, fatica e sudore: tutto questo è la «Titan Desert», una sorta di Parigi–Dakar (d'altronde gli organizzatori sono gli stessi) in bicicletta, giunta quest'anno alla 16ª edizione, alla quale ha preso parte il salsese Rudi Coduri che si è piazzato al 184º posto, primo degli italiani, su oltre 400 partecipanti.

«Si tratta di una competizione che è diventata un “must” per gli appassionati di queste gare estreme che attraversano territori caratterizzati da insidiose montagne, pietraie e soprattutto dune di sabbia con temperature sino a 40 gradi – afferma Coduri –. La scenografia è rappresentata dal deserto del Sahara nel Sud del Marocco, vicino al confine con l'Algeria. Per concorrere ci vuole una preparazione specifica – da 3 anni studiavo le caratteristiche della gara – per raggiungere e superare i propri limiti, vanno svolti intensi allenamenti ed a tal proposito ho percorso circa 27mila chilometri in due anni preparandomi anche in terreni e temperature simili a quelli desertici, come in Sardegna nella stagione estiva: occorrono altresì resistenza alla fatica e al calore, dimestichezza nell'orientamento – il Gps nel deserto funziona poco – pratica nel percorrere percorsi sabbiosi e soprattutto tanta caparbietà nei momenti più critici, un'alimentazione ed un'idratazione specifica durante la gara. Per quanto mi riguarda ho avuto diversi problemi meccanici, ma fortunatamente nessuno a livello fisico».

Per dare un'idea della durezza della competizione, dei 440 iscritti, tra i quali diversi professionisti internazionali ed il campione spagnolo Miguel Indurain, solamente 288 sono arrivati al traguardo con Coduri che si è classificato 184º, con un tempo di circa 41 ore.

«Rimarrà un'esperienza indimenticabile per i panorami visti, per le nuove amicizie e per le notti trascorse nelle tende beduine» conclude il salsese.

M.L.