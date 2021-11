Piccole Figlie, rinviati a giudizio l'ex direttore sanitario e due medici

Georgia Azzali

Numeri che indicano un codice. E che corrispondono a rimborsi da incassare dal Servizio sanitario nazionale. Ma - tra il 2013 e il 2017 - in 422 cartelle della casa di cura accreditata Piccole Figlie, secondo la procura, sarebbe stato scritto un Drg (il codice delle prestazioni) che non corrispondeva all'intervento svolto, portando così nelle casse della struttura 1.188.939 euro di rimborsi non dovuti. E ieri sono stati rinviati a giudizio per falsità materiale e ideologica l'ex direttore sanitario Giorgio Bordin, il medico parmigiano Mauro Affanni e un collega pisano, Massimo Michelotti. A processo anche la struttura (che nel 2018 è passata al gruppo Lifenet Healthcare), accusata di aver violato la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il gup ha però dichiarato prescritti i reati fino al novembre 2014 per i tre imputati e fino al novembre 2015 per la struttura: una decisione in base alla quale il giudice ha chiesto al pm di «rivedere» le imputazioni riquantificando i valori economici, dal momento che è scattata la prescrizione su alcuni fatti.

La prima udienza? Nel gennaio 2023, quando ormai saranno passati tre anni dal sequestro sui conti della clinica, dopo l'inchiesta portata avanti dal Nas e coordinata dal pm Paola Dal Monte. Al centro dell'indagine gli interventi all'articolazione del ginocchio: operazioni che - secondo l'accusa - erano state falsamente classificate nelle schede di dimissioni ospedaliere con codici relativi a interventi all'anca e al femore, che potevano far lievitare i rimborsi di oltre il doppio. Per la procura tutti e tre gli imputati avrebbero avuto responsabilità nelle falsificazioni: Michelotti, finito dopo mesi sul registro degli indagati, poiché primo operatore e materiale esecutore della codifica d'intervento; Affanni come medico responsabile della dimissione del paziente e quindi anche della codifica dell'intervento; infine, a Bordin sarebbe spettata la verifica della scheda di dimissione.

«Andremo a dibattimento per dimostrare, con l'ausilio dei nostri consulenti, la correttezza dell'operato anche nell'attribuzione dei codici, che secondo noi era regolare rispetto alle caratteristiche effettive degli interventi eseguiti», sottolinea Stefano Delsignore, difensore di Bordin. Sulla stessa linea anche Luigi De Giorgi, avvocato di Affanni, mentre Francesca Galiuto, legale di Michelotti, ha tenuto a precisare come il suo assistito «sia stato coinvolto dopo mesi, su indicazione di Affanni, ma senza poi alcun determinante approfondimento investigativo».

E ora bisognerà aspettarne altri 14 prima di cominciare a mettere a confronto accusa e difesa a processo.