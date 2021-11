Documento finto, falsario tradito dalle impronte

Un 30enne rumeno è stato denunciato dai carabinieri per tentata truffa e fabbricazione di documenti falsi.

Documenti che, nello specifico, aveva fornito a una donna. E lei li aveva utilizzati per richiedere il reddito di cittadinanza presso l'ufficio postale di Medesano.

Tutto inizia il mese scorso. Una pattuglia dei carabinieri interviene alle Poste di Medesano, allertata dagli impiegati.

I dipendenti, infatti, si erano insospettiti per un documento d'identità «anomalo», presentato da una donna per richiedere il reddito di cittadinanza.

E così gli impiegati delle Poste hanno deciso di richiedere l'intervento dei militari per un controllo più approfondito del documento.

La donna, avendo intuito che per lei si metteva male, era riuscita a fuggire dall'ufficio postale prima dell'arrivo della pattuglia. Dietro di sé ha però lasciato il documento sospetto, che è stato preso in carico e sequestrato dai militari.

Il documento è stato successivamente spedito al Ris di Parma per gli accertamenti tecnici, che hanno confermato la sua origine integralmente contraffatta. In più, grazie al lavoro della sezione impronte, attraverso una meticolosa analisi tecnica, i militari del Ris hanno individuato, nella parte interna del documento, le impronte digitali del falsario.

Avute le sue impronte, per i carabinieri è stato possibile identificare l'artefice del documento fasullo. Si tratta di un cittadino rumeno di 30 anni, residente nel Milanese, che a suo carico aveva già diversi precedenti specifici. L'uomo, tradito dalla sua «firma» dattiloscopica, è stato denunciato per fabbricazione di documenti falsi e tentata truffa in concorso.

Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri per individuare la complice: la donna che a Medesano aveva richiesto il reddito di cittadinanza.

