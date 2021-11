In piazza Ghiaia ora lanciano le bottiglie: sfiorata una donna

Michele Ceparano

Sfiorata da una bottiglia di vetro lanciata dall'alto. Poteva finire molto peggio. Ma anche se non c'è scappato il ferito, non significa che la vicenda sia meno grave. Chissà come deve essersi sentita quella donna che, trovandosi a passare sabato pomeriggio per la Ghiaia, ha visto passarle a pochi centimetri dalla testa una bottiglia di vetro. Il lancio pare sia partito da un gruppo di giovanissimi che, a quell'ora, stazionavano pericolosamente tra la fermata dell'autobus lungo viale Mariotti e le scale che portano alla piazza.

L'inquietante episodio è accaduto tra le 17 e le 18 di un sabato di follia come quello che si è consumato nello scorso week end.

Una giornata di controlli massicci da parte delle forze dell'ordine che hanno pattugliato i «punti caldi» del centro cittadino. Nonostante l'impegno e le forze in campo, però, quando erano passate da poco le 21, un gruppo di giovani ha iniziato a scazzottarsi in via Dante. Subito è intervenuta la polizia di Stato che ha fermato quattro di loro. E chissà che tra i picchiatori non ci fosse anche qualcuno presente al lancio della bottiglia in Ghiaia.

Tra i punti tenuti monitorati dalle forze dell'ordine c'è sempre anche quel tratto di viale Mariotti, dove il mese scorso un gruppetto di giovanissimi si era affrontato alla fermata dell'autobus con calci e pugni, tra i volti esterrefatti e impauriti dei passanti.

Per non parlare poi di viale Toschi, dove di recente è scoppiata un'altra mega rissa che ha visto l'intervento dei carabinieri che hanno fermato sette partecipanti, alcuni dei quali minorenni. E uno di loro aveva un coltello.

Insomma, violenza e pericolose bravate da parte di giovani e giovanissimi sono ormai all'ordine del giorno e anche la politica interviene su questo fenomeno sempre più preoccupante. «Le ragioni di tale fenomeno sono molte - si legge in una nota dei consiglieri comunali di centrosinistra a firma Lorenzo Lavagetto, Sandro Campanini, Caterina Bonetti, Daria Jacopozzi, Bruno Agnetti, Giuseppe Massari, Fabrizio Pezzuto e Roberta Roberti - ma certo è che occorre agire sia sul versante educativo e sociale, sia sulla creazione di luoghi di aggregazione, sia su un maggior presidio e controllo della città, soprattutto nelle aree centrali». I firmatari chiedono anche che «il consiglio comunale sia messo nelle condizioni di conoscere quali iniziative sono state finora assunte e sono in programma da parte dell'Amministrazione comunale e di discutere in modo approfondito questi temi».